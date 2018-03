Christian Ulmen im NEON-Interview: "Humor soll dir helfen, Elend zu ertragen."

Cover NEON 04/2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53006 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, NEON" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der deutsche Schauspieler Christian Ulmen spielt sich in der Fernsehserie "Jerks" selbst. Dass die Zuschauer aufgrund der Peinlichkeiten oft nicht hinsehen können, ist dabei gewollt: "Lachen birgt spontane Heilkraft bei Schmerzen durch Scham oder andere seelische Qual", so Ulmen im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 04/2018). "Humor ist nicht nur die lustige Abendunterhaltung im Bierzelt, sondern soll dir helfen, Elend zu ertragen", ergänzt er. Mit Fernsehformaten wie dem "Dschungelcamp", die Menschen nur herabwürdigen würden, könne der 42-Jährige dagegen nichts mehr anfangen. In Zeiten der erstarkten Rechten, habe Christian Ulmen "keinen Spaß an Shows, die mit dem Eindampfen von Empathie experimentieren".

Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 04/2018) zu finden, die ab dem 19. März im Handel erhältlich ist.

