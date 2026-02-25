Immer goldrichtig: McDonald's Deutschland startet neue Chicken Plattform

McDonald's Deutschland

Mit der neuen Plattform macht McDonald's Deutschland Chicken zum "goldrichtigen" Begleiter für die besonderen Momente des Alltags.

Es sind diese kleinen Momente, in denen einfach alles passt: der richtige Zeitpunkt, die richtige Stimmung, die richtigen Menschen - und der richtige Geschmack - und genau diesen Momenten widmet McDonald's Deutschland eine aktuelle Werbekampagne für seine neue Chicken Plattform. Unter dem Motto "Immer goldrichtig" bringt McDonald's eine breite Auswahl an neuen Chicken Produkten in seine deutschen Restaurants.

Chicken for Every Moment

Die neue Chicken Plattform bringt noch mehr Vielfalt in das McDonald's Sortiment. Fans und Foodies dürfen sich dabei auf zahlreiche Produkt-Neuheiten freuen:

Chicken & Waffle (25.02.-24.03.): Ein echtes Highlight und brandneu! Ein crispy Hähnchenbrustfiletstück trifft auf herzhaften Bacon und wird zwischen zwei mit Ahornsirup verfeinerten Buns im Waffle Style serviert - eine Geschmackskombination, bei der süß und herzhaft auf unwiderstehliche Weise aufeinandertreffen!

McCrispy® Korean Style (25.02.-24.03.): Knuspriger Bacon, Cheddar Cheese, knackiger Eisbergsalat, saftige Gurke und crispy Hähnchenbrustfiletstück. Die exotisch-würzige Korean Style Sauce mit Sesam und Sojanote katapultieren den Geschmackssinn nach Fernost.

McWrap® Caesar Bacon (25.02.-28.04.): Wie ein Caesar Salad to go - ein Weizentortilla gefüllt mit crispy Chicken, knusprigem Bacon, würzigem italienischen Hartkäse sowie Eisbergsalat und der verführerischen McDonald's® Caesar-Sauce.

McCrispy® Caesar Bacon (25.03.-28.04):Crispy Hähnchenbrustfiletstück trifft auf ein fluffiges Potato Bun. Dazu aromatischer Hartkäse, knuspriger Bacon und frischer Eisbergsalat - gekrönt von der einzigartigen McDonald's® Caesar Sauce.

Chicken Chicken Stack (30.03.-28.04.): Exklusiv in der McDonald's App erhältlich, sorgt dieser neue Burger für ein einzigartiges Geschmackserlebnis: Statt eines klassischen Buns setzt er auf doppelt Chicken, das knusprigen Bacon und zartschmelzenden Cheddar Cheese umschließt.

Auch allseits geschätzte Klassiker wie der legendäre Chicken Big Mac®, die saftigen Chicken Wings als 3er oder 5er Variante (25.02.-28.04.) sowie der feurige McSpicy® und der McWrap® Spicy Chicken (30.03.-28.04.) finden im Rahmen der Chicken Plattform zurück auf McDonald's Speisekarten.

Das goldene Extra-Nugget

Ein weiteres, ganz besonderes Highlight sorgt im Rahmen der neuen Chicken Plattform für eine echte Überraschung: Vom 25.02. bis 28.02. versteckt sich in jeder 9er Chicken-McNuggets®-Box ein zusätzliches, zehntes Nugget. Ein "goldrichtiger" "Ich liebe es" Moment, mit dem sich McDonald's bei seiner treuen Community bedankt.

Für die Verbreitung der Chicken Plattform setzt McDonald's auf eine 360 Grad Kampagne inklusive TV, special OOH, Online-Werbung, Audio, Social Media, PR, GMA - und Influencer-Aktivierungen. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Cobblestone, Regie führte James F. Cotton.

Link zum TVC: https://youtu.be/4XqK6Jn4kII

Mehr zur neuen Chicken Plattform bei McDonald's Deutschland erfahren Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/immergoldrichtig.html

