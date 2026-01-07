McDonald's Deutschland

Veggie Lovers welcome: McDonald's Deutschland startet mit neuer vegetarischer Plattform in das Jahr 2026!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Seit heute ergänzt McDonald's Deutschland sein Angebot um fünf neue Veggie-Produkte - für das typische McDonald's Geschmackserlebnis, nur eben vegetarisch.

Viele Menschen wünschen sich zum Jahresbeginn mehr vegetarische Vielfalt im Essensangebot - und genau hier setzt McDonald's Deutschland jetzt an! Passend zum Jahresbeginn ergänzt das Unternehmen das bestehende Menü um die neue Plattform "Veggie". Vegetarier:innen und Flexitarier:innen dürfen sich ab dem 07. Januar auf fünf brandneue Food Highlights freuen, die das unverwechselbare McDonald's-Erlebnis in vegetarisch bieten - ganz ohne geschmackliche Kompromisse. Und das Beste daran? Die "Veggie"-Plattform ist gekommen, um zu bleiben - denn sie wird langfristiger Bestandteil der McDonald's Speisekarte.

Der Geschmack, den jeder liebt. Auch in Veggie.

Mit der neuen Plattform "Veggie" beweist McDonald's: Der ikonische Geschmack, das besondere Gefühl und das gewohnte Erlebnis, das Gäste an McDonald's so lieben, gibt es auch fleischlos. Fans und Foodies dürfen sich dabei auf fünf neue Produkte freuen, die von einem allseits beliebten Klassiker ergänzt werden:

Der McVeggie® : Bestehend aus einem neuen vegetarischen Patty mit knackigem Salat und cremig-milder Sandwich Sauce im fluffigen Bun sorgt der Burger für das originale McDonald's-Gefühl, das jeder liebt - aber in vegetarisch.

: Bestehend aus einem neuen vegetarischen Patty mit knackigem Salat und cremig-milder Sandwich Sauce im fluffigen Bun sorgt der Burger für das originale McDonald's-Gefühl, das jeder liebt - aber in vegetarisch. Der McVeggie® TS : Saftige Tomatenscheiben treffen auf knackigen Salat, zartschmelzenden Cheese und eine mild-würzige Sandwich Sauce. Das extra fluffige Bun umspielt das neue vegetarische Herzstück des Burgers: das knusprige, vegetarische Patty.

: Saftige Tomatenscheiben treffen auf knackigen Salat, zartschmelzenden Cheese und eine mild-würzige Sandwich Sauce. Das extra fluffige Bun umspielt das neue vegetarische Herzstück des Burgers: das knusprige, vegetarische Patty. Der Big Veggie Salad : Vegetarische Patty-Streifen, knackiger Salat, fruchtige Tomaten und saftige Gurken bringen einen extra großen Frischekick. Wahlweise kombinierbar mit einem würzigen Honig-Senf-Dressing oder einem cremigen Balsamico-Dressing.

: Vegetarische Patty-Streifen, knackiger Salat, fruchtige Tomaten und saftige Gurken bringen einen extra großen Frischekick. Wahlweise kombinierbar mit einem würzigen Honig-Senf-Dressing oder einem cremigen Balsamico-Dressing. Der McWrap® Veggie Honig-Senf : Eine Weizentortilla, gefüllt mit vegetarischem Patty, knackigem Eisbergsalat und saftigen Tomaten. Dazu eine Scheibe zartschmelzender Cheese mit einer Kombination aus würziger Honig-Senf-Sauce und einer cremig-milden Sandwich-Sauce - ein idealer Snack für unterwegs.

: Eine Weizentortilla, gefüllt mit vegetarischem Patty, knackigem Eisbergsalat und saftigen Tomaten. Dazu eine Scheibe zartschmelzender Cheese mit einer Kombination aus würziger Honig-Senf-Sauce und einer cremig-milden Sandwich-Sauce - ein idealer Snack für unterwegs. Der McWrap® Veggie Mango-Curry : Hier teilt sich das vegetarische Patty eine Weizentortilla mit saftigen Gurken, knackigem Eisbergsalat und knusprigen Röstzwiebeln. Getoppt wird der McWrap®-Genuss von einer fruchtig-pikanten Mango-Curry-Sauce.

: Hier teilt sich das vegetarische Patty eine Weizentortilla mit saftigen Gurken, knackigem Eisbergsalat und knusprigen Röstzwiebeln. Getoppt wird der McWrap®-Genuss von einer fruchtig-pikanten Mango-Curry-Sauce. Die McPlant® Nuggets: Bereits ein McDonald's Klassiker und ebenfalls Teil der neuen Veggie Kampagne sind die allseits beliebten, pflanzlichen McPlant® Nuggets auf Basis von Weizen- und Erbsenprotein (können in der Küche in Kontakt mit Hähnchenprodukten gekommen sein). Außen knusprig paniert und innen herzhaft-saftig sind sie ideal zum Teilen und Dippen als 6er, 9er oder 20er. Die McPlant® Nuggets sind im Übrigen genau das richtige Angebot für den Veganuary, deshalb gibt es sie im Januar auch in zwei verschiedenen Größen zu einem besonders attraktiven Preis! Eine perfekte Gelegenheit sie mal auszuprobieren.

McDonald's hat sich schon immer für eine vielfältige Produktpalette eingesetzt. Mit der neuen Plattform "Veggie" schafft McDonald's nun ein Zuhause für alle, die sich vegetarisch ernähren - oder einfach Lust auf leckere Abwechslung haben.

Für die Verbreitung der "Veggie"-Plattform setzt McDonald's auf eine 360 Grad Kampagne inklusive Online-Werbung, Social Media, Influencer-Aktivierungen, PR und GMA-Aktivierungen unter anderem durch Trial Coupons. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland.

Mehr Informationen zur neuen Veggie-Plattform bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: Veggie | McDonald's Deutschland

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell