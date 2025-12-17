McDonald's Deutschland

Gemeinsam für das Miteinander: McDonald's Deutschland wird Förderpartner der Initiative "Ehrentag"

München (ots)

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) lädt Engagierte dazu ein, sich im Rahmen der Initiative "Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." für die Gemeinschaft einzusetzen. Als Förderpartner setzt McDonald's Deutschland gemeinsam mit weiteren Partnern ein Zeichen für Zusammenhalt, Anerkennung und die Kraft des Ehrenamts. Höhepunkt der Initiative ist der "Ehrentag" am 23. Mai 2026, der Geburtstag des Grundgesetzes.

McDonald's Deutschland unterstützt als Förderpartner die Initiative "Ehrentag", die die DSEE umsetzt. Passend dazu wird das Unternehmen seine Kommunikationsjahreskampagne "Weil wir es lieben" im kommenden Jahr unter das Dach von Ehrenamt und Engagement stellen. Ziel dabei: Den vielfältigen, lokalen Einsatz der Marke sichtbar zu machen. Rund 64.000 Mitarbeiter:innen, mehr als 200 Franchise-Nehmer:innen, eine große Anzahl von Lieferanten sowie täglich mehr als 1,8 Millionen Gäste - sie alle engagieren sich vielfach und bringen sich aktiv ein. Und genau dieses Engagement muss gezeigt werden, da es essenziell für Zusammenhalt ist und es auch andere dazu animieren kann, selbst etwas zu tun.

"'Gebt der Gesellschaft etwas von dem zurück, was sie euch gegeben hat.' Diesem Appell von McDonald's Gründer Ray Kroc fühlen wir uns verpflichtet", erklärt Mario Federico, Vorstandsvorsitzender McDonald's Deutschland. Für McDonald's sei es deshalb selbstverständlich gewesen, die Initiative "Ehrentag" zu unterstützen. "Demokratie lebt von Menschen, die sich einbringen und mitgestalten. Wir wollen dazu beitragen, dass diese Botschaft viele Menschen erreicht und bewegt", so Federico.

Engagement sichtbar machen - in der Nachbarschaft, bundesweit und digital

Im Rahmen von "Weil wir es lieben" rückt McDonald's Deutschland Beispiele aus dem Engagement vor Ort ins Rampenlicht und lädt zum Mitmachen ein. Das Engagement vor Ort ist dabei so vielfältig wie unsere Gesellschaft. Die Bandbreite reicht von der Unterstützung lokaler Sportvereine über Inklusionsprojekte und Aktionen für saubere Nachbarschaften bis hin zur Mitarbeit in Seniorenzentren oder den Häusern der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Engagement und Ehrenamt verdienen dabei an allen Tagen im Jahr Aufmerksamkeit. Deshalb wird die komplette Kommunikationskampagne von McDonald's Deutschland unter diesem Motto stehen und dieses vielfältige Commitment sichtbar machen - u. a. mit digitalem und analogem Storytelling in Social Media und vor Ort, Kooperationen mit Partnern sowie Aktivierungen in und rund um die Restaurants. Ziel ist es, Menschen, Vereine und Initiativen zu inspirieren und zum Mitmachen zu motivieren.

"Engagement und Ehrenamt sind die Pfeiler unserer Gesellschaft. McDonald's Restaurants sind tief verwurzelt in den Gemeinden, in denen sie agieren und die Mitarbeiter:innen und Franchise-Nehmer:innen ein fester Teil ihrer Nachbarschaften. Sie zeigen dabei Tag für Tag, wie stark gelebtes Miteinander wirkt. Mit der Initiative Ehrentag haben wir den perfekten Partner, um diese Leidenschaft für Engagement über das ganze Jahr hinweg zu erzählen und zu stärken", so Markus Weiß, Impact Lead und Unternehmenssprecher McDonald's Deutschland.

Über die Initiative "Ehrentag"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Initiator und Schirmherr der Initiative "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." Der deutschlandweite Mitmachtag zum Geburtstag des Grundgesetzes lädt Unternehmen, Organisationen und Bürger:innen ein, gesellschaftliches Engagement sichtbar zu machen - mit vielfältigen Aktionen in ganz Deutschland. Als Förderpartner setzt McDonald's Deutschland gemeinsam mit der DSEE und weiteren Partnern ein Zeichen für Zusammenhalt, Anerkennung und die Kraft des Ehrenamtes. Höhepunkt der Initiative ist der 23. Mai 2026, der Geburtstag des Grundgesetzes: Dann feiern Engagierte in ganz Deutschland erstmals den Ehrentag mit konkreten Mitmachaktionen vor Ort und digital.

