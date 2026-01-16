McDonald's Deutschland

Qualität. Transparenz. Nachhaltigkeit. - McDonald's präsentiert starke Partnerschaften auf Grüne Woche Jubiläum

München (ots)

Vom 16. bis 25. Januar öffnet die Grüne Woche in Berlin zum 100. Mal ihre Tore. McDonald's Deutschland ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der Messe und nutzt das Jubiläum, um seine langjährigen Partnerschaften mit seinen Lieferant:innen sowie das Engagement für die deutsche Landwirtschaft vorzustellen.

Transparenz und Dialog am McDonald's-Stand

McDonald's Deutschland legt seit über 50 Jahren großen Wert auf starke und vertrauensvolle Partnerschaften mit seinen Lieferant:innen. Viele Unternehmen sind seit Anfang an Teil der Lieferkette des Branchenführers - darunter auch einige bekannte Markenhersteller:innen. Wichtig in dem Zusammenhang ist das gleiche Werteverständnis - wie Top-Qualität, Investitionen in Nachhaltigkeitsprojekte und eine Bereitschaft sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Um diese engen und langjährigen Partnerschaften auf Augenhöhe zu zeigen, werden am McDonald's Messestand in Halle 3.2 (Stand Nr. 401a) jeden Tag Lieferant:innen des Unternehmens mit vor Ort sein. Besucher:innen erhalten dabei spannende Einblicke in die Lieferkette von McDonald's Deutschland. An den speziellen Thementagen stellen sich Partner wie beispielsweise Hochland, OSI, Develey oder Agrarfrost vor und geben detaillierte Informationen zur Herkunft der Rohwaren, aus denen beliebte Produkte wie Big Mac oder Pommes Frites entstehen. "McDonald's und seine Lieferant:innen stehen seit jeher für offenen Dialog und gewähren Interessierten Einblicke hinter die Kulissen. Die Grüne Woche eignet sich ganz besonders dafür, mit Verbraucher:innen, Politik und Wirtschaft ins Gespräch zu kommen. Wir sind deshalb bereits seit vielen Jahren immer Teil dieser wichtigen Messe", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher und Impact Lead bei McDonald's Deutschland.

Bekenntnis zur deutschen Landwirtschaft

McDonald's versteht sich als starker Partner der deutschen Landwirtschaft. So bezieht das Unternehmen rund zwei Drittel seiner Rohwaren aus Deutschland. Rind- und Schweinefleisch sowie Salzgurken, Eier und Milch für Kaffeespezialitäten sowie die Eis- und Shakebasis sogar zu 100 Prozent. Seit 2024 ist McDonald's Deutschland Partner der Initiative Tierwohl (ITW). Das bedeutet, dass 100 Prozent des Schweinefleischs und der deutsche Anteil des Hähnchenfleischs zu 100 Prozent ITW-zertifizierte Ware sind. Darüber hinaus setzt das Unternehmen 2025 bei Milch für Kaffeespezialitäten und Eis auf die Haltungsform 3, um Tierwohl und Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Qualität, die man auch schmeckt: Besucher:innen können sich auf der Messe selbst davon überzeugen - McDonald's verteilt zu jeder vollen Stunde gratis das beliebte McSundae® an seinem Stand. Ein weiterer wichtiger Baustein, um die deutsche Landwirtschaft zu stärken und zukunfsfähig zu machen, ist das Farmers for McDonald's Programm. Hier arbeitet McDonald's mit Lieferant:innen sowie Landwirt:innen zusammen und entwickelt und testet gemeinsam innovative Projekte, die aktuelle Herausforderungen verursacht durch beispielsweise den Klimawandel angehen.

"BEST Beef"-Programm für mehr Tierwohl

Investitionen in Tierwohl und nachhaltige Programme sind McDonald's Deutschland seit vielen Jahren ein großes Anliegen. Bereits 2010 hat das Unternehmen deshalb gemeinsam mit Landwirtschaft, Fleischwirtschaft und Wissenschaft das Programm "BEST Beef" ins Leben gerufen, welches kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es geht hierbei darum, Maßnahmen in Tierwohl monetär zu fördern. So erhalten die Landwirt:innen Aufschläge auf das Schlachtgewicht ihrer Tiere, wenn sie an dem Programm teilnehmen. Module, die dabei erfüllt werden müssen, sind z. B. höhere Haltungsformen, ältere Tiere durch verbesserte Tiergesundheit sowie ein optionales Modul, um die Klimabilanz der Betriebe zu optimieren. Heute stammen bereits ca. 20 Prozent des Rindfleischs von McDonald's aus dem "BEST Beef"-Programm.

Showtag mit Kochaktionen und Talks

Am 17. Januar übernimmt McDonald's die Bühne des Lebensmittelverbands in Halle 3.2. Geplant sind Live-Kochaktionen, bei denen überraschende Gerichte aus McDonald's Produkten entstehen, sowie Talkformate mit Influencer:innen und McDonald's Verantwortlichen, die spannende Einblicke in Themen rund um Lieferkette, Herkunft und Nachhaltigkeit geben.

