McDonald's Deutschland startet neue Plattform - für alle, die richtig großen Hunger haben

München (ots)

Mit zwei neuen großen Burgern und einem beliebten Klassiker setzt McDonald's Deutschland ab Januar auf maximalen Geschmack.

Ein langer Tag, kaum Zeit zum Durchatmen und dann sitzt man da - hungrig, mit großen Erwartungen, aber ohne Aussicht darauf, satt zu werden. Entweder weil ambitionierte Kochvorhaben voll daneben gingen oder man einfach zu spät ans Buffet gekommen ist - fast jeder kennt dann diesen einen Gedanken: Wir hätten zu Mecces gehen sollen! Für genau diese Situationen startet McDonald's Deutschland jetzt eine neue Plattform. Im Mittelpunkt stehen große Burger für den großen Hunger.

Was ist die neue Plattform von McDonald's Deutschland?

Die Burger der neuen Plattform "Für den Big McDonald's Hunger" stehen für kompromisslosen Genuss: ein großes Beef Patty aus 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland, aromatische Saucen und großzügige Zutaten. Kurz gesagt: Burger für genau die Momente, in denen der Hunger nach einem langen Tag besonders groß ist - oder einfach dann, wenn man sich maximalen Geschmack gönnen möchte.

Welche Produkte sind neu im Sortiment?

Neu in den McDonald's Restaurants in Deutschland gibt es diese beiden Produkte:

Big Gouda (07.01. - 24.02.2026): Käse-Liebhaber aufgepasst - ein saftiges Beef Patty aus 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland trifft auf ein goldbraun frittiertes Gouda-Patty. Getoppt wird die herzhafte Kombi mit knusprigem Bacon aus 100 Prozent Schweinefleisch aus Deutschland, knackigem Salat, Röstzwiebeln, Salzgurken und einer neuen herzhaft-cremig würzigen Sauce zwischen einem extra fluffigen Bun.

Ergänzt wird das Line-up durch einen echten Fan-Favoriten:

Big Tasty® Bacon: Der Big Tasty® Bacon ist der bewährte Klassiker für den großen Hunger. Mit saftigem Beef Patty aus 100 Prozent Rindfleisch aus Deutschland, knusprigem Bacon aus 100 Prozent Schweinfleisch aus Deutschland, knackigem Salat, Tomaten, Cheese und einem fluffigen Bun. Getoppt wird der Burger von der unverwechselbar rauchigen Big Tasty® Sauce - der Burger ist ein echter Gigant für alle, die bei Hunger keine Kompromisse machen wollen.

Begleitet wird der Launch der neuen Plattform von einer umfangreichen 360-Grad-Kommunikation: Ein TV-Spot, Social-Media-Maßnahmen (Paid), und DOOH-Platzierungen sowie Aktivierungen direkt im Restaurant wie beispielsweise Produktsamplings sorgen für hohe Sichtbarkeit. Ergänzend setzt McDonald's Deutschland auf Creator-Kooperationen, die Momente "Für den Big McDonald's Hunger" authentisch erlebbar machen.

Link zum TVC: https://www.youtube.com/watch?v=ZJQbH9JSeik

Mehr Informationen zur neuen Plattform bei McDonald's Deutschland finden Sie unter: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/kampagnen/bigeats.html

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell