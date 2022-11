Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Von der Idee zur Unternehmensgründung: bevh fördert Pioniere im smarten Retourenhandling

Berlin (ots)

Der bevh fördert seit Jahren die Forschung an nachhaltigen Retourenprozessen und freut sich, jetzt das Startup toern von Eva Aumüller, Jonas Zeuner, beide Absolventen der FH Wedel, sowie Alena Schneck, Absolventin der WHU, bei der Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse in die Praxis zu begleiten.

Eva Aumüller und der bevh sind gute Bekannte: Die Mit-Gründerin von toern wurde im Rahmen einer bevh-Nachwuchsförderung bei ihrer Abschlussarbeit zum Rückgabeverhalten von Online-Kunden unterstützt. Darin ging es um die Frage, wie Kunden dazu gebracht werden könnten, weniger Auswahlbestellungen zu tätigen und Retouren zu vermeiden. Die Ergebnisse Ihrer hervorragenden Arbeit finden sich im bevh-Retourenkompendium.

"Umso glücklicher sind wir, dass aus der beeindruckenden akademischen Leistung eine Unternehmensgründung entstanden ist, die das Ziel des Onlinehandels voranbringt, noch ein gutes Stück nachhaltiger zu werden", erklärt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh.

Nun startet die nächste Phase der Zusammenarbeit: toern ist seit neuestem Fördermitglied im bevh und kann so auf ein tiefes Netzwerk im E-Commerce zurückgreifen, um die eigene Geschäftsidee voranzubringen. Das Startup entwickelt eine White-Label SaaS-Lösung zur nachhaltigen Abwicklung von Retouren. Kunden melden ihre Retouren wie gewohnt im digitalen Retourenportal an. Über eine API-Schnittstelle landen geeignete Artikel sofort wieder im Onlineshop. Sind die Artikel erneut verkauft, werden sie ohne Umwege direkt zur/m nächsten KundIn versandt. Im Ergebnis wird der Logistikprozess hinter der Retoure extrem verkürzt, was Wege, Kosten und Emissionen einspart.

Über toern

toern revolutioniert das Retourenhandling und spart so Onlinehändlern viele CO2-Emissionen und Kosten ein. Das in diesem Jahr in der Metropolregion Hamburg gegründete Startup bietet voraussichtlich ab April 2023 eine Beta-Version an. Für die Pilotphase werden noch Partnershops gesucht, die maßgeblich bei der Ausgestaltung des Service mitwirken können.

Über den bevh

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. der Online- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auch namhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit dem Bundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband der Deutschen Versandbuchhändler repräsentiert der bevh die kleinen und großen Player und mehr als 85 Prozent des Umsatzes der Branche im Endkundengeschäft. Der bevh vertritt die Brancheninteressen gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen aus Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehören die Information der Mitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisation des gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratung zu den Aufgaben des Verbands.

