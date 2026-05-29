DocuWare GmbH

"Delivering the Future": DocuWare stellt größtes Produkt-Update seit Jahren vor

Germering (ots)

DocuWare, ein führender Anbieter von Lösungen für Dokumentenmanagement und Workflow-Automatisierung, präsentierte auf der jährlichen DocuWorld Partner Conference Ende April in Berlin das größte Produkt-Update seit Jahren.

900 Partner aus 40 Ländern erfuhren dabei direkt von CEO Dr. Michael Berger, wie DocuWare Unternehmen hilft, Struktur und Kontrolle über ihre Dokumentenprozesse zu behalten, auch angesichts wachsender Informationsmengen: "Innovation ist das Herzstück unserer langfristigen Strategie. Die strategischen Investitionen der vergangenen Jahre zahlen sich jetzt aus und kommen in diesem Moment zusammen. Die Fortschritte in den Bereichen KI, UX und weiteren technologiebasierten Feldern sind ein bedeutender Schritt für unser Produktportfolio und unterstreichen unseren Anspruch, Unternehmen zuverlässige digitale Lösungen zu bieten, die wirklich etwas bewegen. Genau das meinen wir, wenn wir sagen: Delivering the Future."

Was das in der Praxis bedeutet, zeigte Chief Product and Technology Officer Michael Bochmann: Er präsentierte den neuen DocuWare Client, DocuWare Aura sowie wesentliche Neuerungen im Bereich DocuWare IDP und dem E-Invoicing Service. Die Einführungsphase läuft ab sofort bis Herbst 2026.

Das neue DocuWare bietet ein vollständig neues Nutzererlebnis mit zugehöriger neuer mobiler Begleit-App sowie eine auf Barrierefreiheit optimierte Benutzeroberfläche auf Basis der WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

bietet ein vollständig neues Nutzererlebnis mit zugehöriger neuer mobiler Begleit-App sowie eine auf Barrierefreiheit optimierte Benutzeroberfläche auf Basis der WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). DocuWare Aura , ein fortschrittlicher KI-Kollege, der es Usern ermöglicht, relevante Informationen in gespeicherten Dokumenten schnell zu finden, Dokumente zusammenzufassen und miteinander zu vergleichen. DocuWare Aura wird für alle DocuWare Cloud-Kunden im neuen DocuWare verfügbar sein.

, ein fortschrittlicher KI-Kollege, der es Usern ermöglicht, relevante Informationen in gespeicherten Dokumenten schnell zu finden, Dokumente zusammenzufassen und miteinander zu vergleichen. DocuWare Aura wird für alle DocuWare Cloud-Kunden im neuen DocuWare verfügbar sein. DocuWare IDP ist nun noch enger in DocuWare integriert. Mit der neuen GenAI-basierten Zero Shot Extraction können Unternehmen relevante Informationen aus Dokumenten künftig ohne aufwendiges Modelltraining automatisiert extrahieren: Administratoren beschreiben in natürlicher Sprache, welche Daten benötigt werden, und erhalten innerhalb von Sekunden präzise Ergebnisse. Die Lösung funktioniert dabei direkt ab dem ersten Einsatz und kann durch Korrekturen sowie bestehende, bereits in Archiven gespeicherte Daten kontinuierlich weiter verbessert werden. Ergänzt wird dies durch Master Data Matching : die neue Funktion innerhalb von DocuWare IDP, die Unternehmen dabei unterstützt, aus Dokumenten extrahierten Daten zuverlässig mit den Stammdaten aus Drittsystemen abzugleichen, zu verknüpfen und zu vereinheitlichen.

ist nun noch enger in DocuWare integriert. Mit der neuen können Unternehmen relevante Informationen aus Dokumenten künftig ohne aufwendiges Modelltraining automatisiert extrahieren: Administratoren beschreiben in natürlicher Sprache, welche Daten benötigt werden, und erhalten innerhalb von Sekunden präzise Ergebnisse. Die Lösung funktioniert dabei direkt ab dem ersten Einsatz und kann durch Korrekturen sowie bestehende, bereits in Archiven gespeicherte Daten kontinuierlich weiter verbessert werden. Ergänzt wird dies durch : die neue Funktion innerhalb DocuWare IDP, die Unternehmen dabei unterstützt, aus Dokumenten extrahierten Daten zuverlässig mit den Stammdaten aus Drittsystemen abzugleichen, zu verknüpfen und zu vereinheitlichen. Der DocuWare E-Invoicing Service ist bereits in mehreren europäischen Märkten verfügbar - auch Deutschland. Der Service fügt sich nahtlos in DocuWare ein: Kunden können damit international gängige E-Rechnungsformate bedienen, was den internationalen Rechnungsaustausch mit Unternehmen unterstützt und auch multinationalen Firmen einen Vorsprung verschafft. Der DocuWare E-Invoicing Service ermöglicht das Senden und Empfangen von E-Rechnungen, "übersetzt" E-Rechnungsformate untereinander und lässt Unternehmen am verbreiteten und bewährten Peppol-Netzwerk teilhaben.

ist bereits in mehreren europäischen Märkten verfügbar - auch Deutschland. Der Service fügt sich nahtlos in DocuWare ein: Kunden können damit international gängige E-Rechnungsformate bedienen, was den internationalen Rechnungsaustausch mit Unternehmen unterstützt und auch multinationalen Firmen einen Vorsprung verschafft. Der DocuWare E-Invoicing Service ermöglicht das Senden und Empfangen von E-Rechnungen, "übersetzt" E-Rechnungsformate untereinander und lässt Unternehmen am verbreiteten und bewährten Peppol-Netzwerk teilhaben. Die neue DocuWare Integration Platform, eingebettet in DocuWare, bildet das technische Rückgrat für standardisierte, out-of-the-box-Integrationen mit Drittanbieter-Systemen wie ERP, CRM und weiteren Lösungen.

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