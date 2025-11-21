Volt Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz

Volt Rheinland-Pfalz lädt zu Landesliste Live in Koblenz ein

Am 29.11.2025 von 12-16 Uhr am Löhrrondell in der Koblenzer Innenstadt

Volt Rheinland-Pfalz setzt den nächsten Akzent im Landtagswahlkampf und präsentiert am 29. November 2025 das öffentliche Wahlkampfformat "Landesliste Live" in Koblenz. Bürgerinnen und Bürger haben zwischen 12 und 16 Uhr am Löhrrondell die Möglichkeit, die Spitzenkandidierenden sowie weitere Direktkandidierende persönlich kennenzulernen und sich über Inhalte, Schwerpunkte und Ziele der Partei zu informieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Spitzenduo der Landesliste, Katja Bühring (Listenplatz 1) und Dominik Seitz (Listenplatz 2). Beide treten zusätzlich als Direktkandidierende in ihren jeweiligen Wahlkreisen an und werden die strategischen thematischen Leitlinien der Landesliste sowie das kürzlich verabschiedete, landesweite Wahlprogramm vorstellen.

Ebenfalls vor Ort ist der Koblenzer Direktkandidat für den Wahlkreis 09 (Koblenz linksrheinisch), Heiko Kunz. Er lebt in seinem Wahlkreis und kandidiert zusätzlich auf Listenplatz 4 der Landesliste. Kunz wird Schwerpunkte für Koblenz und die Region erläutern, darunter Mobilität, Digitalisierung sowie kommunale Beteiligungsstrukturen.

Als besonderer Gast nimmt Michaela Schneider-Wettstein aus Ludwigshafen teil. Sie erzielte bei der jüngsten Oberbürgermeisterwahl in ihrer Stadt 7,6 Prozent und tritt nun als Direktkandidatin in ihrem Wahlkreis an. Schneider-Wettstein wird ihre Ansätze zu städtischen Herausforderungen, sozialer Teilhabe und regionalen Zukunftsprojekten teilen. Sie kandidiert außerdem für die Landesliste von Volt auf Platz 5.

"Landesliste Live" ermöglicht direkte Gespräche mit den Kandidierenden, kurze Thementalks sowie informelle Fragerunden. Die Veranstaltung ist offen für alle Interessierten.

Veranstaltungsdaten

Datum: 29.11.2025

Uhrzeit: 12:00-16:00 Uhr

Ort: Löhrrondell, 56068 Koblenz

