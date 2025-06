Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Urlaubszeit mit Sicherheit

Tipps für die Auslands-Krankenversicherung

Bild-Infos

Download

2 Audios

BmE_Auslands-Krankenversicherung_AU7A.mp3

MP3 - 3,7 MB - 01:35 Download Your browser does not support the audio element.

otp_Auslands-Krankenversicherung_AU7A.mp3

MP3 - 2,3 MB - 01:00 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Es ist warm, es ist Sommer, es ist Ferienzeit - das bedeutet für viele von uns: ab in den Urlaub! Oft geht es ins Ausland und da kann es sich lohnen, vorher eine Auslands-Krankenversicherung abzuschließen. Warum, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Der Grund ist einfach: die gesetzliche Krankenversicherung leistet zwar grundsätzlich auch außerhalb von Deutschland, allerdings nur eingeschränkt und auch nur in der EU sowie einigen ausgewählten europäischen Ländern wie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Was uns in diesen Ländern zusteht, dazu Katharina Klados von der Apotheken Umschau:

O-Ton Katharina Klados 21 sec.

"Das, was Versicherten vor Ort auch zusteht, wenn es medizinisch notwendig ist. Dafür braucht man die gesetzliche Versicherungskarte, den Ausweis und in der Regel wird dann mit der Krankenkasse vor Ort abgerechnet. Auf gar keinen Fall hat man Anspruch auf irgendwelche Leistungen, wenn man außerhalb von Europa unterwegs ist."

Sprecherin: Die Auslands-Krankenversicherung ist daher oft eine sinnvolle Ergänzung. Zahlt diese Versicherung denn alles, etwa einen Rücktransport, wenn ich mich zum Beispiel im Urlaub verletze und lieber in Deutschland behandelt werden möchte?

O-Ton Katharina Klados 21 sec.

"Auch nicht immer. Wer sichergehen will, dass etwa ein Rücktransport bezahlt wird, sollte vor Abschluss der Versicherung das Kleingedruckte ganz genau lesen und sich einen Anbieter aussuchen, der einem genau das bietet, was man will. Das Gleiche gilt auch für private Arzt- oder Krankenhausrechnungen aus dem Ausland, die werden auch nicht automatisch bezahlt."

Sprecherin: Überlegen Sie sich am besten vorher, welche Sicherheit Sie im Urlaub haben wollen und wählen danach die Versicherung aus. Die Expertin hat noch einen weiteren Tipp:

O-Ton Katharina Klados 14 sec.

"Sinnvoll ist es auf jeden Fall, eine Kopie der Heiratsurkunde mitzunehmen, insbesondere wenn man als Ehepartner nicht den gleichen Nachnamen trägt. In manchen Ländern gilt man im Notfall als Notfallkontakt für den Ehepartner und kann medizinische Entscheidungen treffen."

Abmoderation: Außerdem rät die Apotheken Umschau sich zu informieren, welche Impfungen oder Vorsorge-Untersuchungen für das Urlaubsziel empfohlen werden, gerade wenn Sie mit Kindern unterwegs sind. Gute Reise!

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell