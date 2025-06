Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Die Zecken-Saison ist da: So schützen Sie sich

Baierbrunn (ots)

Sie warten in jeder Wiese und an jedem Strauch auf ihre nächste Mahlzeit - und sind äußerst riskant, denn sie können Krankheiten wie Borreliose oder FSME übertragen: Zecken - in Deutschland am häufigsten der Gemeine Holzbock. Die aktuelle Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" zeigt, wie Sie sich schützen können.

Der beste Schutz: Wenn es gar nicht erst zum Stich kommt. Dafür hohes Gras und Dickicht meiden, lange Kleidung und feste Schuhe tragen sowie Insekten-Abwehr-Mittel auftragen. Wer draußen war, sollte sich und seine Haustiere zügig absuchen, auch wenn es nur der eigene Garten war. Hautfalten, Achselhöhlen oder Kniekehlen dabei nicht vergessen!

Je früher man Zecken entdeckt und entfernt, desto unwahrscheinlicher ist eine Borreliose. Deutliches Symptom ist eine ringförmige Hautrötung, die sich oft um die Einstichstelle bildet. Es können aber etwa auch Nervensystem und Gelenke von den Erregern befallen werden.

Bei FSME können die Viren sofort übertragen werden und zu gefährlichen Entzündungen der Hirnhäute und des Gehirns führen. Hier hilft, sich vorbeugend zu impfen.

Auch die Apotheke vor Ort hilft: Hier gibt es Anti-Insekten-Mittel, sogenannte Repellentien, die auch Zecken abwehren. Lassen Sie sich vor allem bei empfindlicher Haut beraten. Außerdem bekommen Sie dort Hilfsmittel zum Entfernen der Blutsauger, etwa eine Zeckenzange oder eine Zeckenkarte, die in den Geldbeutel passt.

