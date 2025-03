DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2025

Die Gewinner des "Life & Living Award" in 67 Kategorien - Verbrauchervotum rund um Wohnen, Haus und Garten

Berlin (ots)

Zufriedenheit ist oft der Schlüssel zum Erfolg - doch welche Marken und Unternehmen aus den Bereichen Wohnen, Haus und Garten überzeugen ihre Kundinnen und Kunden am meisten? Eine Antwort gibt der "Life & Living Award 2025" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag, 17.03.2025, 18:35 Uhr).

Ausgezeichnet werden jährlich die beliebtesten Anbieter Deutschlands, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Wohnen und den Alltag zu Hause überzeugen. Der "Life & Living Award 2025" basiert auf einer umfangreichen Verbraucherbefragung, in die mehr als 50.000 Stimmen eingeflossen sind. In der aktuellen Befragung bewerteten die Kundinnen und Kunden insgesamt 618 Unternehmen und Marken.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Aus Verbrauchersicht schneiden die bewerteten Branchen insgesamt positiv ab. Über 81 Prozent der Befragten äußern die Bereitschaft, ihre gewählten Anbieter oder Marken weiterzuempfehlen. Noch deutlicher fällt die Kundenloyalität aus: Rund 89 Prozent würden sich auch in Zukunft wieder für die gleiche Marke oder den gleichen Anbieter entscheiden."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Award zeigt, welche Marken und Unternehmen im Bereich Wohnen, Haus und Garten besonders überzeugen und das Vertrauen ihrer Kundschaft genießen. Damit bietet die von ntv mitgetragene Auszeichnung eine wertvolle Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher."

Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel gingen 50.601 Kundenstimmen ein. Im Fokus stand zum einen die Gesamtzufriedenheit mit der Marke/dem Unternehmen, die sich aus Aspekten wie Vertrauen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice, Angebot, Image und Qualität des Produkts bzw. der Dienstleistung bildet. In das Gesamtergebnis flossen zudem die Wiederwahlabsicht und die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ein. Es wurden 618 Unternehmen bzw. Marken bewertet. In die finale Auswertung gelangten jene 574, die mindestens 80 Kundenstimmen erreichten. Pro Kategorie werden je nach Branchengröße und Anzahl der bewerteten Anbieter bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.

Preisträger "Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2025"

(alphabetische Sortierung)

Bauen & Ausbauen

Dachziegel: Braas, Creaton, Wienerberger

Elektrowerkzeuge: Bosch, Hilti, Makita

Fassadenverkleidung: Alsecco, Heering (Mammut, Keralit etc.), Swisspearl

Fenster & Türen: Salamander, Schüco, Weru

Fertighäuser: Allkauf, Fingerhaus, Scanhaus Marlow

Fertigkeller: Glatthaar Keller, Knecht, MB Effizienzkeller

Markisen & Terrassendächer: Erhardt Markisenbau, Markilux, Weinor

Massivhausbau: Arge-Haus, Lechner Massivhaus, Team Massivhaus

Wintergärten: Pergolux, Traba, Wikoma Wintergärten

Wand & Boden

Bodenbeläge Fliesen: Agrob Buchtal, Meissen Keramik, Zahna-Fliesen

Bodenbeläge Holz: Haro, Joka, Parador

Bodenbeläge Textil: Infloor-Girloon, Otto Golze & Söhne (Astra etc.), Tretford Teppich

Tapeten: A.S. Création Tapeten, Erfurt & Sohn, Rasch

Technik

Dunstabzugshauben (Spezialisten): Baumann, Berbel, Silverline

Haushaltsroboter: Dyson, Ecovacs, Shark

Heiztechnik & Wärmepumpen: Bosch Thermotechnik, Vaillant, Viessmann

Klimaanlagen: Kältebringer, Panasonic, Toshiba Klimasysteme & Wärmepumpen

Luftreiniger & Ventilatoren: Brandson, Dyson, Venta

Lüftung (Spezialisten): Helios, Lunos, Systemair

Reinigungsgeräte & -systeme: Bosch, Kärcher, Vorwerk

Safes & Tresore: Burg-Wächter, Hartmann Tresore, Müller Safe

Smart-Home-Systeme: AVM (FRITZ!Box), Bosch Smart Home, Samsung (SmartThings)

Solartechnik: Q Cells, Sharp, Solarwatt

Türsprechanlagen/Klingelsysteme: Grothe, Ring, Siedle

Wallboxen & Ladesäulen: E.ON Drive, Mennekes

Wärmepumpen (Online-Anbieter): 1Komma5, Enpal, Hansetherm

Wohnen & Einrichten

Audiotechnik: JBL, Sennheiser, Teufel

Badarmaturen: Duravit, Grohe, Hansgrohe

Badkeramik: Geberit, Grohe, Villeroy & Boch

Badmöbel nach Maß: Designbäder.com, Glaswerk24

Betten: Badenia Bettcomfort (Brinkhaus), Betten Jumbo, Ruf Betten

Briefkästen & Außenausstattung: Briefkasten Manufaktur Lippe, Metzler, Renz

Brotbackautomaten: Gastroback, Panasonic, Tefal

Duschkabinen (Spezialisten): Duscholux, Kermi, Schulte

Elektrokamine: Fischer Future Heat, Kamin-Design

Heißluftfritteusen: Ninja, Philips, Tefal

Home-Office-Einrichtung: fm Büromöbel, König + Neurath, Wilkhahn

Kristallglaswaren: Bohemia Cristal, Nachtmann, Spiegelau

Küchenmöbel: Bulthaup, Nobilia, Schmidt Küchen

Matratzen & Topper: Dunlopillo, Emma Matratzen, Tempur

Polstermöbel: Dietsch Polstermöbel, Rolf Benz, Stressless

Raffstores & Rollläden: Alulux, Roma, Schanz Rollladensysteme

Regale (Spezialisten): Pickawood, Regalraum

Rollos & Plissees: Gardinia, Luxaflex, Teba

Wohnmöbel: Interlübke, Musterring, Wöstmann Markenmöbel

Garten

Außenduschen: Elbe, Kulldesign

Gartenboxen: Paul Wolff, Reinkedesign

Gartenhäuser & Pavillons: Gartenhausfabrik, Hansagarten24, Pineca

Gartenmöbel: Diamond Garden, Hartman, Kettler Home & Garden

Gartenpflegeprodukte: Compo, Neudorff, Seramis

Gartenroboter: Bosch, Husqvarna, Stihl

Gewächshäuser: Bio Green, Vitavia, Wama Gewächshäuser

Rasenmäher: Bosch, Gardena, Husqvarna

Strandkörbe: Die Strandkorbprofis, Korbwerk, Sylt-Strandkörbe Trautmann

Zäune & Tore: Eleo Zaunsysteme, Falken-Zaun, Hema-Zaunsysteme

Freizeit Haus & Wohnen

Aquarien & Zubehör: Juwel, Tetra

Fitnessgeräte: Hammer, Life Fitness, Sportstech

Grillgeräte: El Fuego, Rösle, Weber

Heimtierbedarf: Flexi, Hunter, Kerbl

Kinderspielgeräte: BIG, Gartenpirat, Quadro

Outdoor-Küchen: Der Big Green Eggspezialist, Freiluftküche

Pools: Active Pool, Paradies Pool, Pool-Systems

Trampoline: Bellicon, Jumpmax Trampoline, Springfree Trampoline

Whirlpools: Balearis, Jacuzzi, Whirlpool Center

Dienstleister Haus & Wohnen

Essen auf Rädern: Jedermann-Menü, Landhausküche, Menü Express (Menueexpress.de)

Private Wach- & Sicherheitsdienste: Piepenbrock, Secura Protect, W.I.S. Sicherheit + Service

Reinigungsunternehmen: Götz, Samsic, Stölting Service Group

