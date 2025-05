Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Finanznot bei den Krankenkassen: DAK-Chef warnt vor Beitragsexplosion und drohendem Kollaps

DAK-Vorstandsvorsitzender Andreas Storm fordert in ´ne Dosis Wissen-Podcast Kernsanierung des Gesundheitssystems und warnt vor Zusammenbruch der Krankenkassen.

Andreas Storm, der Vorstandsvorsitzende der gesetzlichen Krankenkasse DAKGesundheit, fordert "eine Kernsanierung des Gesundheitswesens". Wie er im Podcast 'ne Dosis Wissen der Apotheken Umschau sagte, müsse dabei möglicherweise auch die Systemfrage neu gestellt werden, also inwieweit eine Trennung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung sinnvoll ist.

Insbesondere die ambulante Versorgung müsse anders geregelt werden. Als Beispiel nennt Storm die Einführung eines Primärarztsystems, wie sie die neue Bundesregierung plant. Ein Primärarztsystem sei wichtig, "um die im Moment nicht mehr haltbare, zum Teil dramatische Situation bei der Terminvergabe in den Griff zu bekommen". Würde ein solches Primärarztsystem eingerührt, müsste laut Storm allerdings auch gefragt werden: "Welche Auswirkungen hat das auf Privatpatienten?" Außerdem sei die derzeitige Ausgestaltung des Beihilfesystems bei den Beamten nicht mehr zeitgemäß. "Man kann natürlich nur ganz schwer erklären, warum zum Beispiel ein Lehrer, der angestellt ist, eine andere Gesundheitsabsicherung hat wie ein Lehrer, der verbeamtet ist", findet Storm.

Eine Reform des GKV-Finanzsystems ist dringend nötig. Das Defizit der gesetzlichen Krankenversicherungen für 2024 liegt bei geschätzten 6,2 Milliarden Euro. "Das ist nicht mehr eine übliche Finanzkrise, sondern wir sind für einen Teil der Kassenlandschaft wirklich am Rande des Zusammenbruchs", so Storm. Viele Krankenkassen hatten in den vergangenen Monaten deshalb die Zusatzbeiträge erhört. Es war die höchste Beitragserhöhung in der Geschichte der Bundesrepublik. Ausreichen werden die höheren Beiträge laut Andreas Strom nicht. "Wenn jetzt nicht gegengesteuert wird von der neuen Ministerin, dann müssen wir auch beim nächsten Jahreswechsel wieder mit deutlich steigenden Beiträgen rechnen und mit der Gefahr, dass dann wirklich einige Kassen existenziell gefährdet sind."

