Sie litt lange an Essstörungen, betrieb bis Mitte, Ende ihrer 20er-Jahre "ausschließlich Raubbau" an ihrem Körper, wie sie es nennt. Jetzt möchte die Ex-Viva-Moderatorin Milka Loff Fernandes ihren Töchtern beibringen, auf den eigenen Körper zu hören, sagt die 44-Jährige im Interview mit dem Apothekenmagazins "ELTERN".

Erziehungsideale hat sie aber keine: "Ich bin echt keine Vorzeigemutter. Ich liebe meine Kinder und gleichzeitig fühle ich mich mit all den Erziehungsaufgaben wahnsinnig überfordert. Das versuche ich irgendwie würdevoll zu balancieren. Und nach vorne weg zu leben. In diese Fußstapfen können meine Töchter dann treten. Oder eigene machen." Das Wichtigste, dass sie ihren Kindern beibringen möchte, "ist autark und selbstverantwortlich durch diese Welt zu gehen."

Wenn sie an früher denkt, sagt sie: "Ich empfand Essen als Zeitverschwendung, als unliebsame Pause vom Spielen." Später wurde Essen zu ihrem Mittel, um sich abzugrenzen, "mein Weg in die Autonomie. Ein gefährlicher." Mit 27 ging sie in eine Klinik - und lernte später in der Schwangerschaft, ihr "Essverhalten nicht länger zu manipulieren."

"Seitdem kann ich sagen: 'Milka, wenn du Hunger hast auf etwas, und die Schokolade drüben im anderen Zimmer aus dem Schrank mit dir anfängt zu reden, nachts um drei - dann steh auf, iss ein Stück Schokolade und gucke, wann die Stimme im Kopf Ruhe gibt.' Das war so mutig von mir. Und eigentlich das ganze Geheimnis."

Sie hatte früher einmal gesagt, in der Schwangerschaft seien Gelüste plötzlich gesellschaftlich akzeptiert. Und meint heute dazu: "Traurig. Wenn irgendwas vom Mann in ihr drin ist, darf frau essen, was sie will - autsch. Und nur dann erlaubt sie sich das auch." Frauen mit einem gesunden Essverhalten kenne sie nur ein paar. "Leider nicht viele."

