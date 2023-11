Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Häusliche Pflege: Wie Angehörige diese Aufgabe wuppen

Wer ein erkranktes Familienmitglied pflegt, sollte sich auch gut um sich selbst kümmern

Ob nach dem Sturz der Mutter oder Infarkt des Partners: Plötzliche Hilfebedürftigkeit in der Familie fordert Angehörige enorm. Zunächst sollten sie bei der Pflegekasse der erkrankten Person Antrag auf Anerkennung eines Pflegegrads stellen, um Leistungen zu erhalten. Der Sozialdienst in Kliniken ist rechtlich verpflichtet, erste Schritte in die Wege zu leiten. Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit auf ambulante Dienste zu setzen, macht pflegerische und medizinische Versorgung sicher.

Nicht persönlich nehmen

Schmerzen, Luftnot oder bettlägerig: Der pflegebedürftige Mensch kämpft mit extrem belastenden Veränderungen in seinem Leben und versucht mit seinen Ängsten, zunehmender Hilflosigkeit und der Todesnähe umzugehen. Das kann auf Dauer die Persönlichkeit verändern. Wichtig ist es, aggressives, egoistisches oder vorwurfsvolles Verhalten nicht auf sich zu beziehen, gleichzeitig aber auch die eigenen Grenzen zu kommunizieren.

Sich selbst nicht vergessen

Wer seinen Angehörigen erfolgreich unterstützen will, muss sich von Beginn der Pflege an gut um sich selbst kümmern. Das funktioniert nur mit Auszeiten und dem Ausschöpfen aller zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Dazu gehört ebenso das Annehmen von freiwilligen Entlastungsangeboten wie etwa Nachbarschaftshilfe und das Abgeben an professionelle Pflegedienste.

