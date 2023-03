LASCANA

Frühjahr/Sommer-Kampagne 2023 "MAKE IT YOUR WORLD": LASCANA setzt weiter auf Victoria Swarovski

Unter dem Motto "MAKE IT YOUR WORLD" stellt das Hamburger Modeunternehmen LASCANA ( www.lascana.de, www.lascana.at, www.lascana.ch) in seiner diesjährigen Frühjahr/Sommer-Kampagne die moderne Weiblichkeit mit ihren vielen Nuancen in den Fokus. Dafür macht die Fashion-Marke die Star-Moderatorin Victoria Swarovski erneut zum Kampagnengesicht und schickt sie zusammen mit Powerfrauen in unterschiedlichen Lebenssituationen auf eine gemeinsame Fashionreise. Die begleitende Landingpage mit den Kampagnenfilmen ist ab sofort online unter www.lascana.de/new-season verfügbar.

Pünktlich zum internationalen Frauentag am 8. März launcht LASCANA seine neue Frühjahr/Sommer-Kampagne 2023. Als Kampagnengesicht präsentiert das Hamburger Modeunternehmen erneut Victoria Swarovski, die somit ihre gemeinsame erfolgreiche Zusammenarbeit von 2022 fortsetzen. Mit dem aktuellen Kampagnen-Motto "MAKE IT YOUR WORLD" widmet sich LASCANA auch der Weiterentwicklung seiner Markenphilosophie: Neben dem prominenten Testimonial Victoria Swarovski stehen erstmals mehrere Frauentypen in unterschiedlichen Lebensphasen im Fokus der Kampagne. Diese zeigen, wie sehr Fashion das selbstbestimmte Lebensgefühl einer Frau unterstreicht. Damit setzt LASCANA sein Statement für individuelle Weiblichkeit.

In Zusammenarbeit mit der Münchener Kreativagentur Serviceplan Campaign und der Hamburger Filmproduktion Markenfilm wurde die neue Multi-Channel-Kampagne von LASCANA in Kapstadt (Südafrika) produziert. Bei den vier visualisierten Kampagnen-Storys setzt das Modeunternehmen seine Fashion-Styles als Begleiter in positiven Gefühlswelten rund um Freundschaft, Liebe und die Mutter-Tochter-Beziehung in Szene. Somit inszeniert LASCANA den Lieblingsstyle einer Frau als Ausdruck ihrer Persönlichkeit.

Sarah Rissen, Head of Multi-Channel-Marketing LASCANA, verantwortet die zukunftsgerichtete Kampagne und erklärt: "Mit unserer neuen Kampagne möchte LASCANA ein selbstbestimmtes Lebensgefühl vermitteln, das ein individueller Look einmal mehr zum Ausdruck bringen kann. Damit kreieren wir unseren Weg, eine Fashion-Marke zu sein, die die unterschiedlichen Facetten einer Frau in den Mittelpunkt stellt. Unser Kampagnen-Motto 'MAKE IT YOUR WORLD' ist dafür ein wichtiger Meilenstein. Wir möchten unseren Kund*innen zeigen: Das Leben ist nicht ausschließlich perfekt und glamourös - es ist facettenreich und es lohnt sich, seinen ganz eigenen Weg zu gehen."

Neben der stationären Kampagnen-Umsetzung in den über 20 LASCANA-Stores in Deutschland und Einbindung der über 1.000 Shop-in-Shop-Flächen wird "MAKE IT YOUR WORLD" fokussiert online ausgespielt. Verschiedene Video-Plattformen, Social Media und statische Werbeanzeigen werden dabei genutzt, um die LASCANA-Zielgruppe bestmöglich zu erreichen. "Die gezielte Platzierung unserer Spots im digitalen Umfeld ermöglicht es uns, insbesondere in der für LASCANA wichtigen Kernzielgruppe und in Bezug auf unser Testimonial Victoria Swarovski eine bestmögliche Sichtbarkeit unserer Marke zu generieren", erklärt Sarah Rissen.

Die Looks der "MAKE IT YOUR WORLD"-Kampagne von LASCANA umfassen neben Beach- und Swimwear auch eine große Auswahl an Lingerie- und Fashion-Styles. Von fließenden Sommerkleidern, modernen Blazern in bunten Trendfarben, femininen Blusen, kuschelig-weichen Strickstyles bis hin zu sommerlichen Hosen beinhaltet die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion eine breite Produktvielfalt.

Der begleitende Kampagnenfilm ist ab sofort auf https://youtu.be/d7b4DSHFPHg verfügbar.

Hochauflösendes Bild- und Bewegbildmaterial (©LASCANA) der "MAKE IT YOUR WORLD"-Kampagne stehen anbei zum Downloaden bereit.

Freisteller zu den Fashion-Styles der neuen Frühjahr-/Sommer-Kampagne von LASCANA stehen anbei zum Downloaden bereit. Weitere Freisteller und Modelbilder zur neuen Frühjahr-/Sommer-Kollektion von LASCANA stehen anbei zum Downloaden bereit.

Über LASCANA

LASCANA wurde 2002 als Dessous-Marke gegründet und 2006 zu einem eigenen Tochterunternehmen der Hamburger Otto Group. Das Multi-Brand-Konzept "LASCANA - It's a woman's world" präsentiert sich auf dem Markt mit 23 eigenen Stores, acht eigenen internationalen Onlineshops, über 1.000 Verkaufspunkten im Handel (Shop-in-Shop- und Wholesale-Flächen) sowie dem Plattform- und Marktplatzgeschäft. LASCANA zeichnet sich durch einen hohen Modegrad sowie erstklassige Passform und Qualität zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenzmarken wie u. a. Bench, s.Oliver, Bruno Banani, Buffalo, Jette, Kangaroos, Sunseeker, Venice Beach und Elbsand setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot.

