Demenz im Fokus: Kino-Event Reihe in Dortmund gestartet

Home Instead zeigt "The Father" am 7.05.2022

Home Instead hat das Thema Demenz zu einem Arbeitsschwerpunkt für das Jahr 2022 erklärt. Um Berührungsängste abzubauen, startete der ambulante Pflege- und Betreuungsdienst am 7. Mai in Dortmund seine Kino-Event Reihe, bei der in mehreren Städten der Spielfilm "The Father" gezeigt und ein interessantes Rahmenprogramm zum Thema gestaltet wird. Das mehrfach Oscar-prämierte Drama ist das Porträt eines Alzheimerkrankten. Beim Auftakt kamen bei der anschließenden Podiumsdiskussion Expertinnen und Experten der LWL-Klinik Dortmund, der örtlichen Alzheimer Gesellschaft sowie Angehörige zu Wort. Der Erlös aus dem Kartenverkauf i.H.v. 500 EUR wurde an die Alzheimer Gesellschaft Dortmund e. V. gespendet und von der Sparda-Bank West um weitere 1.000 Euro aufgestockt.

"Das Thema Demenz ist für viele Menschen noch immer mit Vorurteilen und Ängsten behaftet", sagte Nikolaos Zapros, geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead Dortmund-Nord, bei der Begrüßung der mehr als 100 Gäste. Gerade in einer alternden Gesellschaft gebe es jedoch immer mehr Menschen, die im Laufe ihres Lebens von einer Demenz betroffen sind. Schätzungen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft gehen im Jahr 2050 von bis zu 2,8 MillionenMenschen aus - aktuell sind es 1,6 Millionen. "Wenn wir erreichen wollen, dass die Betroffenen schnell Hilfe erlangen, müssen wir mehr über die Anzeichen aufklären und in der Gesellschaft für ein breiteres Verständnis sorgen", ist Moritz Wiegmann, Geschäftsführer von Home Instead Dortmund Süd, sich sicher.

Oscar-prämiertes Drama aus Sicht eines Alzheimererkrankten

Gelegenheit zur Information und zum Austausch bot die Auftakt-Veranstaltung am 7. Mai in Dortmund. Die beiden Betriebe in Dortmund hatten als erste der Home Instead Gruppe in Deutschland alle Interessierten ins Lichtspiel und Kunsttheater Schauburg eingeladen. Mit dem Film "The Father" von Regisseur Florian Zeller wurde das berührende Porträt eines Alzheimerkrankten, ganz aus dessen Sicht gefilmt und gespielt von Anthony Hopkins, gezeigt. Der Film aus dem Jahr 2020 überzeugte die Kritikerinnen und Kritiker weltweit und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Darunter zwei Oscars für das beste adaptierte Drehbuch sowie für Anthony Hopkins als besten Hauptdarsteller.

Podiumsdiskussion mit Expertinnen und Experten

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion standen der Chefarzt der Gerontopsychiatrie in der LWL-Klinik Dortmund, Uwe Johansson, sowie der 1. Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Dortmund e. V., Mirko Pelzer, für Fragen zur Verfügung. Annette Simmgen-Schmude als Angehörige eines von Demenz betroffenen Menschen berichtete von ihrer persönlichen Erfahrung und gab den Anwesenden wertvolle Tipps, um mit dieser Situation besser umgehen zu können.

Im Laufe des Sommers folgenden weitere Kino-Veranstaltungen in weiteren neun Städten. Mitte August 2022 findet dann der Abschluss der Reihe in Frechen bei Köln statt.

