Wie viel Schmerzen spüren Babys?

Schmerzen bei Babys erkennen, verstehen und lindern

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Mit dem eigenen Baby sind wir besonders vorsichtig und manchmal auch unsicher, was wir tun sollen - vor allem, wenn wir annehmen, dass es Schmerzen hat. Marco Chwalek hat sich für uns mal schlau gemacht, was dann zu tun ist:

Sprecher: Wie wir wissen schreien, weinen oder quengeln Babys aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich machen sie sich auch bemerkbar, wenn ihnen etwas weh tut. Aber, ab wann spüren Babys überhaupt Schmerzen? Silke Stuck, Redakteurin vom Apothekenmagazin ELTERN, weiß mehr:

O-Ton Silke Stuck: 23 Sekunden

"Man hat herausgefunden, dass Ungeborene schon ab der 24. Schwangerschaftswoche Schmerzen empfinden können, also noch im Mutterleib. Das hat die Medizin für die Neugeborenen und für Frühchen natürlich stark verändert. Bis in die 1980er-Jahre ist man davon ausgegangen, dass Neugeborene unempfindlich sind gegen Schmerzen und auch Kleinkinder Schmerzen schnell wieder vergessen würden."

Sprecher: Gibt es kleine Tricks, wie Eltern herausfinden können, wo und wie heftig die Schmerzen sind?

O-Ton Silke Stuck: 19 Sekunden

"Das ist tatsächlich bei den Kleinsten ganz schön schwierig. Manchmal kann man es an der Art des Weinens, versuchen herauszubekommen, wenn es zum Beispiel sehr jämmerlich oder sehr protestierend ist. Am Deutlichsten ist es eigentlich, wenn sich die Kleinen wirklich durch gar nichts mehr beruhigen lassen und auch wirklich nicht mehr abzulenken sind."

Sprecher: Wie sollten Eltern sich dann verhalten, wenn ihr Baby quengelig ist und vielleicht Schmerzen hat?

O-Ton Silke Stuck: 11 Sekunden

"Wenn es so unklare Schmerzen sind, dann können Eltern erstmal versuchen, ob so etwas wie Zuwendung, eine Wärmflasche, ein Tee, sich dazu setzen oder ein Hörspiel, ob so was helfen kann."

Sprecher: Und wenn diese Maßnahmen nicht helfen und das Kleine zum Beispiel Schnupfen hat?

O-Ton Silke Stuck: 18 Sekunden

"Bei einer leichten Erkältung sollten die Eltern durchaus mal in die Apotheke gehen und sich da beraten lassen. Und dann auch, das haben mir die Experten wirklich nachdrücklich gesagt, genau auf die Dosierung achten. Viele Eltern neigen dazu, eher zu wenig zu geben oder die Hälfte. Die Dosierung auf den Packungsbeilagen machen wirklich Sinn."

Abmoderation: Bei Verletzungen oder einer schmerzhaften Erkrankung sollte man mit dem Baby aber auch mit einem älteren Kind, zuerst die Kinderärztin oder den Kinderarzt aufsuchen, rät ELTERN.

