Gefühlssache Jugend

Wer sich jung fühlt, lebt gesünder

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Man ist so alt wie man sich fühlt, sagt der Volksmund. Das klingt wie eine Binsenweisheit, hat aber einen wahren Kern. Petra Terdenge weiß mehr:

Sprecherin: Nahezu alle Menschen in Westeuropa fühlen sich jünger, als sie es eigentlich sind. Dafür gibt es wissenschaftliche Belege, sagt Silke Stuck von der Apotheken Umschau:

O-Ton Silke Stuck 27 sec.

"Da gibt es Studien darüber in Deutschland die zeigen, dass sich in der Regel die Befragten gut zehn Prozent jünger fühlen als sie sind, die Frauen generell etwas mehr als die Männer. Das Gefühl kann natürlich schwanken. Wenn wir zum Beispiel traurig sind oder gestresst oder krank, fühlen wir uns verständlicherweise eher älter als sonst. Und wenn wir gelobt werden oder Erfolgserlebnisse haben oder man uns sogar vielleicht mit Jüngeren vergleicht, dann fühlen wir uns deutlich jünger."

Sprecherin: Wissenschaftler vermuten, dass wir uns jünger fühlen, weil in unserem Kulturkreis das Alter eher negativ gesehen wird:

O-Ton Silke Stuck 13 sec.

"So lange wir uns als jung wahrnehmen, müssen wir uns auch noch nicht so richtig mit negativen Altersbildern auseinandersetzen. Mit unserer Pflegebedürftigkeit, mit Krankheit, mit Einsamkeit, mit allem was das Alter so an Negativem bringt. "

Sprecherin: Sich jünger zu fühlen, ist also auch eine Abgrenzung vom Alter. Und das ist offenbar eine gute Idee, denn es tut uns gut:

O-Ton Silke Stuck 25 sec.

"Das finde ich tatsächlich ziemlich spannend, denn wer sich jünger fühlt, lebt tendenziell gesünder und bleibt daher auch gesünder. Hat ein höheres Wohlbefinden, treibt mehr Sport. Die Experten haben daraus geschlossen, dass das subjektive, also das gefühlte Alter, definitiv eine motivierende Wirkung hat und die positiven Folgen sind tatsächlich per Biomarker im Körper messbar."

Abmoderation: Es lohnt sich also, aktiv zu bleiben, egal ob mit 30, 60 oder 90 Jahren, empfiehlt die Apotheken Umschau. Denn: man ist so alt wie man sich fühlt!

