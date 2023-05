Idel Versandhandel GmbH

Schnell und sicher ins Internet mit Netzwerk-Kabeln von KabelDirekt

Das Unternehmen KabelDirekt ist der Spezialist, wenn es um hochwertige Kabel und praktisches Zubehör für Multimedia, IT und vieles mehr geht. Neben einer breiten Auswahl an Audio-, USB-, TV- und Videokabeln finden Kunden im Online-Shop von KabelDirekt auch ein umfassendes Angebot an Netzwerkprodukten. Denn ohne Internet geht heute praktisch gar nichts mehr - sei es im Büro oder zu Hause. Wo die WLAN-Technologie an Stabilität und Zuverlässigkeit zu wünschen übrig lässt, kann mit LAN-Verbindungen ein schnelles und sicheres Netzwerk aufgebaut werden. KabelDirekt bietet die dafür notwendigen Kabel in den Leistungskategorien CAT 6 bis CAT 8.1, die Höchstleistung mit bester Material- und Verarbeitungsqualität kombinieren.

Hochwertige CAT6-Netzwerk-Kabel für den Heimgebrauch

Ethernet-Kabel werden in verschiedene Leistungskategorien mit unterschiedlichen Übertragungsgeschwindigkeiten eingeteilt, die von CAT1 bis CAT8.1 reichen. Je höher die Kategorie ist, desto schneller ist die Datenübertragung. Alles unter CAT5 ist jedoch veraltet. Es entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zum Vergleich: Während ein CAT6-Netzwerk-Kabel lediglich bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) transferiert, sind es bei einem CAT8.1-Kabel bis zu 40 Gbit/s. Die Ethernet-Kabel von KabelDirekt sind alle mit RJ45-Steckern, sogenannten Westernsteckern, ausgestattet, die mit den meisten Geräten kompatibel sind. Sie verfügen zudem über eine Hebel-Verriegelung, die den Stecker vor einer ungewollten Verbindungstrennung schützt. Eine robuste, aber zugleich elastische Kunststoffummantelung sorgt dafür, dass die Kabel möglichst flexibel und beweglich sind, ohne an Stabilität einzubüßen. Alle Netzwerk-Kabel sind im Online-Shop in unterschiedlichen Längen zwischen 0,25 und 30 Meter (CAT6 und CAT7) bzw. 0,5 und 15 Meter (CAT8) erhältlich.

Die niedrigste Leistungskategorie ist CAT6. Diese Kabel arbeiten mit einer maximalen Frequenz von 250 Megahertz und sind völlig ausreichend für den Heimgebrauch. Sie unterstützen die Höchstgeschwindigkeit der meisten Internet-Provider und eignen sich bestens dafür, einen PC, eine Spielekonsole - zum Beispiel eine PlayStation/PS5 oder Xbox -, einen Router, ein DSL-Modem oder auch ein Patchpanel, Switches und eine Netzwerkdose zu verbinden. Alle Netzwerk-Kabel gibt es mit oder ohne Abschirmung. CAT6-Kabel ohne Abschirmung, sogenannte UTP-Kabel, bestehen aus verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair), wobei eine Knickschutzhülle die Kabel gegenüber Störungen unempfindlich macht. Sie haben den Vorteil, dass sie flexibler und einfacher zu verlegen sind. CAT6-Kabel mit Abschirmung (F/UTP) sind mit einer leitfähigen Folie ummantelt, die für eine störungsfreie Internetverbindung sorgt. Bei höheren Leistungskategorien ist diese jedoch nicht mehr ausreichend und die Kabel benötigen eine doppelte oder dreifache Abschirmung, um vor Störungen geschützt zu sein und große Datenraten ohne Leistungsverlust zu übertragen.

Superschnelle Netzwerke mit CAT7- und CAT8-Kabeln

KabelDirekt führt unterschiedliche Arten von Kabeln nach Kategorie-7- und Kategorie-8-Standard, die es auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbit/s bringen. CAT7-Flachkabel eignen sich vor allem für Computer und Notebooks, Netzwerkdosen, Router, Switches und Hubs. Sie zeichnen sich durch eine extrem schnelle Datenübertragung ohne Verzögerung aus, weshalb sie vor allem für professionelle Anwendungen und den Gaming-Bereich interessant sind. Da die Kabel sehr biegsam und nur 2,4 mm dick sind, lassen sie sich besonders einfach unter Teppichen, hinter Fußbodenleisten oder an der Wand verlegen. Kleines Manko: Statt einer Gesamtabschirmung sind die verdrillten Adern durch einzelne Folien geschützt. Wer für die Datenübertragung auf eine bestmögliche Abschirmung setzen möchte, findet bei KabelDirekt auch CAT7-Kabel mit Dreifach-Abschirmung (SF/FTP), die gegen Störungen und Rauschen besonders resistent sind. SF/FTP bedeutet eine zweifache Gesamtabschirmung aus einem Geflecht (S) und Folien (F) mit Adernpaaren in Twisted-Pair-Technik (FTP). Auch diese CAT7-Kabel sind ideal für schnelle Netzwerke, in denen ein PC, Smart-TV, eine Spielekonsole, Switches, Patchpanel, Netzwerkdosen oder ein DSL-Modem verbunden werden. CAT8-Ethernet-Kabel sind besonders schnell und für eine Betriebsfrequenz von bis zu 2.000 Megahertz ausgelegt. Dank der doppelten Abschirmung durch ein Geflecht und Folie (S/FTP) übertragen sie zuverlässig und störungsfrei Daten mit einer Transfergeschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s. Damit sind sie ideal für superschnelle Netzwerke und höchste Ansprüche, sei es 8K-Videoübertragung oder Spiele-Streaming.

Mit passendem Netzwerkzubehör zuverlässig ins Internet

Passend zu den Ethernet-Kabeln ist im Online-Shop von KabelDirekt weiteres Zubehör für ein stabiles und schnelles Netzwerk erhältlich. Mit einer Verlängerung von mindestens 0,25 oder maximal 10 Metern ist es möglich, die Reichweite eines vorhandenen Patchkabels zu erhöhen. Die CAT7-Netzwerkverlängerung mit Dreifach-Abschirmung (SF/FTP) ist mit männlichen und weiblichen RJ45-Anschlüssen ausgestattet und eignet sich für professionelle Anwendungen, Streaming oder Gaming. Eine Netzwerkkupplung bietet dagegen die Option, über jeweils zwei weibliche RJ45-Buchsen mehrere Ethernet-Kabel schnell und sicher bei gleichbleibender Datenrate aneinanderzureihen. Notebooks, Smartphones oder Tablets ohne LAN-Anschluss lassen sich im Nu mit einem USB-C-Ethernet-Adapter und einem Ethernet-Kabel mit dem Internet verbinden. Der USB-C-Anschluss mit USB 3.2 ermöglicht eine schnelle Netzwerkverbindung mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. Dadurch ist der Adapter bestens für anspruchsvolle Online-Anwendungen geeignet und dank seiner kompakten Bauform auch optimal für unterwegs.

Über KabelDirekt

Seit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.

