Idel Versandhandel GmbH

Lade-, Daten- und Videokabel in einem: Vielseitige USB-C-Kabel mit USB 4.0 von KabelDirekt

Schenefeld (ots)

Für die Übertragung von Daten zwischen zwei Geräten oder das schnelle Aufladen mobiler Endgeräte gehören USB-C-Kabel heutzutage zum Standard. KabelDirekt ist auf die Entwicklung hochwertiger Kabel spezialisiert und bietet USB-C-Kabel mit USB-4-Standard, die wahre Alleskönner sind und mit exzellenter Qualität überzeugen.

USB-Kabel sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken. USB-C zählt zu den leistungsfähigsten Steckerstandards und zahlreiche Geräte, wie Smartphones, Tablets, Notebooks, Gaming-Controller, Bluetooth-Kopfhörer, Festplatten oder portable Konsolen sind standardmäßig mit dem Anschluss ausgestattet. Zudem erreicht USB in der aktuellen Version 4 enorm hohe Datenübertragungsraten, die durch die kürzliche Veröffentlichung des Standards USB 4 2.0 nochmals erhöht wurden. Wer auf der Suche nach einem vielseitigen und hochwertigen USB-C-Kabel mit USB-4-Standard zur Übertragung von Dateien und Videosignalen oder zum Aufladen von zahlreichen Geräten und Akkus ist, wird beim Kabelspezialisten KabelDirekt fündig.

USB-C-Kabel mit 4.0-Standard: Der Alleskönner von KabelDirekt

Der Kabelhersteller bietet in seinem Online-Shop USB-C-Kabel in hoher Material- und Verarbeitungsqualität, die mit Computern, Tablets, Notebooks, Smartphones und vielen weiteren Geräten kompatibel sind. Die USB-C-Kabel mit 4.0-Standard und USB-IF-Zertifizierung sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und passen damit farblich zum jeweiligen Gerät, seien es weiße Bluetooth-Kopfhörer oder ein Smartphone in dunklen Farbtönen. An beiden Enden sind die Kabel mit verdrehsicheren USB-C-Steckern ausgestattet. Hinsichtlich der Leistungsmerkmale punkten sie unter anderem mit einer hohen Ladeleistung von bis zu 100 Watt bei 5 Ampere und 20 Volt, da sie das Aufladen über Power Delivery 3 (Profil 5) unterstützen. Die Technik macht das besonders schnelle Laden von Akkus in allen Geräten mit USB-C-Anschluss möglich.

Darüber hinaus sind die USB-C-Kabel mit der Schnittstelle Thunderbolt 3 und 4 kompatibel, wodurch sie auch für besonders schnelle Speichermedien wie SSD-Festplatten bzw. für den extrem schnellen Datentransfer geeignet sind. Die USB-C-Kabel von KabelDirekt lassen sich allerdings nicht allein zur Datenübertragung und als Ladekabel verwenden. Sie können dank des DisplayPort-Alt-Modus auch als DP-Videoverbindung fungieren. Auf diese Weise ist es ohne Probleme möglich, einen Computer oder Laptop mit einem Monitor zu verbinden, ohne dass dafür ein DisplayPort- oder HDMI-Kabel notwendig ist. Als Videokabel übertragen die USB-C-Kabel mit USB 4 Videodaten in Full-HD, 4K oder 8K. Aktuell sind die USB-4-Kabel im Online-Shop von KabelDirekt mit offizieller Zertifizierung in einer Länge von einem Meter erhältlich. In Zukunft erhalten Kunden allerdings auch zwei oder fünf Meter lange USB-C-Kabel, was beispielsweise ihre Nutzung als Videokabel enorm erleichtert.

In Sachen Geschwindigkeit sind die USB-C-Kabel mit USB-4-Standard viermal so schnell wie die USB-3.2-Version und erreichen bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die Geräte-Hardware den jeweiligen Standard unterstützt.

Neuer USB-4-2.0-Standard - höhere Leistung, mehr Chaos?

Im Oktober dieses Jahres ist der neue Standard USB 4 Version 2.0 veröffentlicht worden, mit dem das Namens- und Feature-Chaos des vermeintlichen Einheitsstandards USB noch undurchsichtiger erscheint. Kurz gefasst soll die neue Ausbaustufe Datenraten von 80 oder sogar 120 Gigabit pro Sekunde unterstützen. Diese höheren Leistungsstufen der USB-4-Version 2.0 entstehen durch die Verwendung einer Pulsamplitudenmodulation, kurz PAM-3, bei der die Amplitude im Modulationssignal für drei unterschiedliche Zustände ausgewertet wird.

120 Gigabit pro Sekunde werden nur in einem sogenannten asymmetrischen Übertragungsmodus erreicht, das heißt: in einer Richtung; in der anderen Richtung bleibt es bei maximal 40 Gigabit pro Sekunde. Beim ebenfalls neuen Übertragungsmodus mit 80 Gbit/s hingegen wird diese Datenrate in beiden Richtungen erreicht - eine Verdoppelung des bisherigen Maximums von 40 Gbit/s. Aber welche Kabel braucht man dafür?

Laut USB Implementers Forum, welches über den USB-Standard wacht, lassen sich die neuen Datenraten auch über existierende, passive Kabel nach USB-4-Standard mit bis zu einem Meter Länge erreichen. Damit sind die aktuellen, zertifizierten USB-4-Kabel von KabelDirekt schon jetzt bereit für kommende 80-Gbit/s-Geräte. Denn auch wenn das Kabel für die Zukunft bereit ist: Neue Hardware ist nötig, um Gebrauch zu machen von den neuen superschnellen Übertragungsmodi. Solche Geräte mit USB-4-2.0-Anschlüssen werden für das Jahr 2024 erwartet.

Über KabelDirekt

Seit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.

Original-Content von: Idel Versandhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell