Idel Versandhandel GmbH

Klangqualität ohne Kompromisse: Lautsprecherkabel aus reinem Kupfer von KabelDirekt

Schenefeld (ots)

Wer beispielsweise mit seinem Home Entertainment System in den Genuss einer ausgezeichneten Klangqualität kommen möchte, benötigt für die Audioübertragung hochwertige Lautsprecherkabel. KabelDirekt hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Kabeln spezialisiert und bietet seinen Kunden Audiokabel in ausgezeichneter Qualität für jeden Bedarf.

Eine kleine Auswahl hochwertiger HDMI-Kabel bildete vor über zehn Jahren das Fundament, auf das KabelDirekt nach und nach sein Sortiment aufgebaut hat. Inzwischen bietet der Kabelhersteller hervorragende Kabel und Komplettlösungen für die verlustfreie Daten-, Audio- oder Videoübertragung, die sowohl in Qualität als auch Design überzeugen. Zur grundlegenden Ausstattung von zum Beispiel Home Entertainment Systemen zählen nach wie vor erstklassige Lautsprecherkabel. Denn was nützt die teure HiFi-Anlage im Wohnzimmer, wenn der Klang zu wünschen übrig lässt? Die Lautsprecherkabel verbinden jeden Lautsprecher mit beispielsweise einem AV-Receiver, wobei es sich in der Regel um Kupferleitungen, sogenannte Litzen, handelt, die die Audiosignale übertragen. Bei einem 5.1 Surround-Soundsystem werden sechs, für ein 7.1-System acht Lautsprecherkabel benötigt.

Lautsprecherkabel von KabelDirekt punkten mit perfekter Klangqualität

Ob Laien oder Profis: Wer auf der Suche nach einem Audiokabel ist, das bei der Übertragung von Mono- oder Stereosignalen absolute Klangtreue erreicht, der findet bei KabelDirekt in Deutschland hergestellte Lautsprecherkabel in ausgezeichneter Qualität. Der in Schenefeld ansässige Familienbetrieb produziert und führt die Kabel in unterschiedlichen Größen. Kunden erhalten diese im Online-Shop in den Maßen 2x 1,5 mm², 2x 2,5 mm² und 2x 4 mm², wobei die Abmessungen die Flächengröße des Kupferkabelquerschnitts angeben. Bei der Länge können Kunden zwischen Audiokabeln mit 10, 15, 20, 30, 40 oder sogar 50 Meter wählen. "Damit sind unsere Lautsprecherkabel ohne Weiteres für Veranstaltungen in großen Räumen ausgelegt, wie zum Beispiel Konzerte oder andere Events, für die Tontechniker professionelles Equipment benötigen", sagt KabelDirekt-Geschäftsführer Thorben Idel. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist neben der bestmöglichen Soundübertragung die enorme Flexibilität der Lautsprecherkabel. Das ist insbesondere beim Verlegen über eine größere Strecke von Vorteil, auf der es mehrere Ecken oder gar Stufen gibt. Die flexiblen Audiokabel ermöglichen im Vergleich zu starren Leitungen einen größtmöglichen Spielraum ohne die Klangqualität einzuschränken.

Reine Kupferkabel zu einem fairen Preis bei KabelDirekt

Um das Verlegen noch weiter zu vereinfachen, sind die Kabel an ihren Enden mit einer farblichen Markierung versehen. Die Polaritätskennzeichnung sorgt dafür, dass Verwechslungen und unerwünschte Effekte ausgeschlossen sind. Auch in Hinblick auf das Material setzt KabelDirekt auf hohe Qualitätsstandards. So bestehen die Litzen nicht aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA), sondern aus reinem Kupfer. Auf unnötige Features wie silber-überzogene Kabel, die weder den Klang verbessern noch einen anderen Mehrwert bieten, dafür in der Anschaffung aber teurer sind, verzichten die Kabel-Experten: "Uns ist es in erster Linie wichtig, Audiokabel mit hoher Performance und einem stimmigen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten", ergänzt Thorben Idel.

Bananenstecker als passendes Zubehör zu den Lautsprecherkabeln

Ein kleines Manko gibt es jedoch: Alle Audiokabel haben von Haus aus keine Stecker, was es umständlich machen kann, sie allein mit den Litzen anzuschließen. Die Lösung: Kunden finden bei KabelDirekt passend zu den Lautsprecherkabeln Bananenstecker. Diese sind paarweise im 5er- oder 10er-Pack erhältlich und mit allen Kabeln des Herstellers kompatibel, die einen Querschnitt von 2x 1,5 mm² bis 2x 6 mm² haben. Die Bananenstecker zeichnen sich nicht nur durch ihre 24K-Vergoldung aus, die einwandfrei vor Korrosion schützt. Sie erleichtern auch den Anschluss der Audiokabel und das selbst bei wenig Platz, wenn beispielsweise der Abstand zwischen Verstärker und Buchsen sehr klein ausfällt.

Mit dieser Kombination ist Home Entertainment in bester Klangqualität garantiert. Ob beim Filmeschauen im eigenen Heimkino oder beim Musikhören über die HiFi-Anlage: Bei KabelDirekt finden Kunden Lautsprecherkabel Made in Germany in bester Qualität ohne jeden Schnickschnack - und das nicht nur mit den passenden Steckern, sondern auch zu fairen Preisen.

Über KabelDirekt

Seit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.

Original-Content von: Idel Versandhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell