Weite Distanzen störungsfrei überbrücken dank Lichtwellenleitertechnik: Optische HDMI-Kabel von KabelDirekt

KabelDirekt hat sich auf die Herstellung von hochwertigen Kabeln spezialisiert und bietet unter anderem ein breites Sortiment an HDMI-Kabeln. Um auch über weite Distanzen eine verlustfreie Datenübertragung mit einzigartiger Geschwindigkeit, satten Farben und Kontrasten zu gewährleisten, hat der Kabelspezialist optische HDMI-Kabel entwickelt, die mit Lichtwellenleitertechnik funktionieren.

Vor über zehn Jahren hat KabelDirekt mit einem kleinen Sortiment an ausgewählten HDMI-Kabeln den Grundstein für seine Erfolgsgeschichte als Kabelhersteller gelegt. Inzwischen produziert und führt das Familienunternehmen eine Vielzahl an hochwertigen Kabeln und bewährten Komplettlösungen in hoher Qualität. Millionen von Kunden weltweit können im Shop des Kabelspezialisten aus einem breiten Angebot an HDMI-Kabeln der neuesten Generationen 2.0 und 2.1 auswählen, die für alle HDMI-fähigen Geräte geeignet sind, ob Monitore, Fernseher, Digitalreceiver, Computer, Notebooks, Heimkino-Receiver oder Beamer. Für besonders große Herausforderungen und lange Distanzen hat KabelDirekt neben den sonst üblichen Kupferkabeln spezielle optische Ultra High Speed HDMI-Kabel entwickelt, die mit hoher Verarbeitungs- und Materialqualität punkten.

Wenn Kupferkabel an ihre Grenzen stoßen

In der Regel sind kurze HDMI-Kabel im normalen Heimgebrauch völlig ausreichend, wenn es beispielsweise darum geht, eine Verbindung zwischen der Grafikkarte eines PCs und einem Monitor oder einem TV-Gerät und einer Konsole herzustellen. Auch das Koppeln eines Kabel-Receivers mit einem Beamer gelingt in den heimischen vier Wänden problemlos mit den üblichen HDMI-Kupferkabeln. Stehen die Geräte jedoch mehrere Meter auseinander, sind längere Zuleitungen notwendig. Das ist etwa in großen Räumen der Fall, wie zum Beispiel Hörsälen an Universitäten oder Meeting- und Konferenzräumen. Hier gerät das klassische Kupferkabel an seine Grenzen. "Ultra High Speed HDMI-2.1-Kabel aus Kupfer führen wir nur bis zu einer Länge von 5 Metern, da sie mit jedem weiteren Meter an Leistung einbüßen würden", erklärt KabelDirekt-Geschäftsführer Thorben Idel. Für die Verbindung von Geräten, die mehr als 5 Meter voneinander entfernt stehen, bietet der Kabelspezialist daher optische Lichtwellenleiterkabel mit größeren Längen bis zu 100 Metern an. Ihr Vorteil liegt in der Funktionsweise mittels optisch-digitaler Datenübertagung.

Wie funktionieren Optische HDMI-2.1.-Kabel?

Optische HDMI-2.1-Kabel basieren auf Lichtwellenleitertechnik. Anders als Kupfervarianten haben Lichtwellenleiterkabel ein vorgegebenes Ein- und Ausgangsende, das heißt sie können nicht mit einem beliebigen Ende an dem jeweiligen Gerät angeschlossen werden. Denn im Stecker der Kabel befindet sich ein Wandler, der elektrische Signale in einen optischen Lichtimpuls umwandelt. Am Ausgang werden die Lichtsignale wieder zurück in elektrische Signale, das heißt Bild und Ton, transformiert. "Auf diese Weise garantieren unsere optischen Ultra High Speed HDMI-Kabel eine zuverlässige und verlustfreie Signalübertragung, wobei eine sehr gute Bild- und Tonqualität selbst über große Distanzen hinweg gewährleistet ist", sagt Thorben Idel. Die optischen HDMI-2.1-Kabel unterstützen hohe Auflösungen von 4K und 8K bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz. Dank der enorm hohen Bandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde sind bei einer 4K-Auflösung sogar 120 oder 240 Bilder pro Sekunde möglich.

Fälschungssicheres Zertifikat garantiert hohe Qualität der Lichtleiterkabel

Doch HDMI-Lichtwellenleiterkabel der Generation 2.1 sind nicht nur resistent gegenüber Störeinflüssen und garantieren eine flüssige Bildwiedergabe über weite Entfernungen, sie überzeugen noch mit weiteren Eigenschaften. So sind alle HDMI-Kabel von KabelDirekt abwärtskompatibel zu 2.0- und 1.4-Versionen und damit ohne Probleme auch für ältere Fernseher, Computer, Laptops oder Monitore geeignet. Neben der Länge von bis zu maximal 100 Metern zeichnen sich die optischen HDMI-2.1-Kabel zudem durch ihre hohe Flexibilität und Leichtigkeit gegenüber herkömmlichen Kabeln aus. Mit 20 Millimetern ist etwa ihr Biegeradius deutlich geringer als bei einem Kupferkabel, was die Verlegung in Winkeln erleichtert. Eine stabile Kevlar-Ummantelung sorgt dafür, dass das Kabel nicht brechen kann.

Der besondere Clou ist jedoch das fälschungssichere Zertifikat, mit dem die HDMI-Kabel bis zu einer Länge von 30 Metern versehen sind. "Kunden haben dank der HDMI Cable Certification die Möglichkeit, auf unseren Produkten, wie zum Beispiel dem 8K Ultra High Speed HDMI-2.1-Kabel, einen aufgedruckten Code per App zu scannen und die Zertifizierung zu überprüfen", erläutert Thorben Idel. Während Kunden somit die Sicherheit erhalten, dass die Kabel offiziell getestet, verifiziert sowie zertifiziert sind, gewährleistet der Kabelspezialist damit die hohe Qualität seiner Produkte und im gleichen Atemzug die sichere und verlustfreie Datenübertragung über weite Distanzen.

