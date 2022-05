Idel Versandhandel GmbH

Für das perfekte Gaming-Event: KabelDirekt unterstützt LAN-Partys mit hochwertiger Technikausstattung

Schenefeld (ots)

Endlich ist es so weit: Nach drei Jahren Corona-Pause starten wieder zahlreiche LAN-Partys und KabelDirekt ist mit dabei. Seit 2018 ist der Kabelhersteller Sponsor für Gaming-Events und unterstützt deutschlandweit Veranstalter mit professionellen Kabellösungen für Computer, Gaming und Multimedia. Den Anfang macht die MultiMadness #38, die Anfang Juni 2022 in Seevetal stattfindet.

Als Produzent hochwertiger Kabel und zuverlässiger Komplettlösungen tritt KabelDirekt seit einigen Jahren als Sponsor für kleine und große LAN-Veranstaltungen auf. Im Dezember 2018 hat das Unternehmen seine Aktion "Wir sponsern deine LAN-Party" gestartet und unterstützt deutschlandweit Gaming-Events sowohl im Amateur- als auch im Profi-Bereich. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Veranstaltungen mit 20 oder 1.000 Teilnehmenden handelt. "Wir stellen für die Events professionelle technische Ausstattung zur Verfügung und bieten den Veranstaltern außerdem die Möglichkeit, hochwertige Produkte von KabelDirekt als attraktive Sachpreise anzubieten, die an die Teilnehmenden gehen", erklärt Geschäftsführer Thorben Idel. Bei den Preisen waren bei den Gamern in den vergangenen Jahren vor allem Steckdosenleisten, HDMI-, DisplayPort- und Netzwerkkabel beliebt. Auf diese Weise konnte der Kabelspezialist als Sponsor bereits über 60 LAN-Partys mit Produkten aus seinem umfassenden Sortiment unterstützen.

Allerdings ging es in den vergangenen drei Jahren im Gaming-Bereich - zumindest was Vor-Ort-Veranstaltungen betrifft - aufgrund der Corona-Krise etwas ruhiger zu. Zahlreiche Veranstaltungen mussten mehrmals verschoben oder ganz abgesagt werden. Trotz alledem ist KabelDirekt auch in dieser Zeit seiner Rolle als Sponsor treu geblieben und hat mehrere Events unterstützt, die dank wohldurchdachter und umfassender Schutzkonzepte dennoch stattfinden konnten, wie zum Beispiel die GyBraLAN 8 in Hamburg im Februar 2020 oder die TT-LAN 35 in Appenweier im Oktober 2021.

KabelDirekt unterstützt die MultiMadness im Juni 2022

Seit ein paar Wochen kommt deutlich mehr Bewegung in den Gaming-Bereich. Einige Veranstaltungen haben bereits wieder stattgefunden, andere von KabelDirekt gesponserte LAN-Partys sind für die nächsten Wochen angesetzt. So findet vom 10. bis zum 12. Juni 2022 die MultiMadness #38 in Seevetal (Niedersachsen) statt, die seit 2019 wegen Covid-19 eine Zwangspause einlegen musste. Diese LAN-Party, bei der 200 Teilnehmende an den PCs zocken, gibt es bereits seit über 20 Jahren. Sie findet unter 3G-Bedingungen statt, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten und den Gamern sicheren Spaß zu gewährleisten. Für die Teilnehmenden bedeutet es, dass sie getestet, genesen oder geimpft sein müssen und ein entsprechendes Zertifikat vorweisen können. Darüber hinaus wird es vor Ort die Möglichkeit von Schnelltests geben.

Ausblick auf den Herbst 2022: LANARAMA-Sponsoring

Die MultiMadness ist nur eine von mehreren LAN-Partys 2022, die Gamer aus ganz Deutschland zum Spielen einlädt und bei der auch KabelDirekt erstklassige Kabellösungen als Sachpreise und Equipment zur Verfügung stellt. Zocker können sich bereits jetzt auf die LANARAMA Gaming Convention freuen, die vom 7. bis zum 9. Oktober 2022 in Losheim am See stattfindet. Sie ist mit zirka 300 Teilnehmenden das größte Gaming- und E-Sports-Event im Südwesten Deutschlands und startet gleich zweimal im Jahr. Mit der LANARAMA baut KabelDirekt sein Sponsoring um eine weitere Veranstaltung aus, denn der Kabelhersteller ist in diesem Jahr erstmalig Sponsor dieses saarländischen Gaming-Events. Und es wird sicherlich nicht das einzige neue Event sein, das Teil der Aktion "Wir sponsern deine LAN-Party" wird, wie auch Thorben Idel schließt: "Gaming liegt uns im Blut und wir finden es großartig, dass die LAN-Szene langsam wieder Fahrt aufnimmt. Wir freuen uns, als Sponsor unseren Teil dazu beitragen zu dürfen und in Zukunft noch mehr Events unterstützen zu können."

Über KabelDirekt

Seit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.

Original-Content von: Idel Versandhandel GmbH, übermittelt durch news aktuell