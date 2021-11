mediaWorld agency GmbH

myWorld International kündigt weltweites Keynote-Event an

Graz (ots)

Am 11. November 2021 findet die erste myWorld Keynote statt. Das Online-Event informiert Millionen Stakeholder weltweit über die aktuellsten Produktinnovationen der internationalen Unternehmensgruppe.

Sharif Omar, CEO myWorld International, verspricht ein außergewöhnliches Event: „Unsere Keynote Speaker sind erfahrene Spezialisten in ihrem Bereich und haben selbst sehr viel Know-how in die Realisierung unserer jüngsten Shoppinginnovationen gelegt. Sie freuen sich schon sehr, sie einem weltweiten Publikum zu präsentieren.“ Neben ihm selbst werden Davy van Loon (Chief Marketing Officer myWorld International), Yuri Kok (Customer Integration Manager myWorld International) und Roy Lim (Operations Manager myWorld Malaysia) einen Einblick in die Produktneuheiten und das aufregende Einkaufserlebnis geben, das myWorld Shopper künftig erwartet.

„Im Zeitalter der Digitalisierung sind das Verhalten und die Bedürfnisse von Konsumenten und Unternehmen einem starken Wandel unterworfen“, betont Sharif Omar. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit Hochdruck daran gearbeitet, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden noch einfacher, zeitgemäßer und lohnender zu machen. Unsere Stakeholder wird das sicher brennend interessieren, daher werden wir ihnen die Neuerungen ab sofort in Form von regelmäßigen Keynotes präsentieren.“

Interessierte können die erste myWorld Keynote am 11. November 2021 um 17:00 Uhr MEZ auf myworld.com live verfolgen.

Über myWorld International

myWorld International mit Sitz in London ist der Betreiber des weltweiten myWorld Benefit Program, das sowohl für Shopper als auch für Händler und Dienstleister eine Fülle attraktiver Vorteile bereithält. Shopper dürfen sich bei jedem Einkauf bei myWorld Partnern über Shopping Points und Cashback freuen – egal ob sie online oder im stationären Handel einkaufen. Partner wiederum profitieren von effizienten Kundenbindungsprogrammen, die ihnen dabei helfen, ihre Bekanntheit und ihre Umsätze zu steigern. Mehr als 15 Millionen Kunden und 150.000 Partner in 55 Märkten nutzen bereits das myWorld Benefit Program. Mehr auf myworld.com.

Original-Content von: mediaWorld agency GmbH, übermittelt durch news aktuell