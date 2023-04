Idel Versandhandel GmbH

Büro-Zubehör aus Bambus: Elegante und praktische Office-Lösungen von KabelDirekt für Ergonomie und Stauraum am Arbeitsplatz

Bereits mit wenigem Schreibtischzubehör und ohne viel Aufwand ist es möglich, den Büro- oder Homeoffice-Arbeitsplatz ergonomisch und aufgeräumt zu gestalten. Als praktische Office-Lösungen erleichtern die FSC-zertifizierten Bambus-Produkte von KabelDirekt regelmäßige Tätigkeiten am Computer oder Laptop. Das zahlt sich langfristig sowohl für die Gesundheit als auch die Effizienz bei den Arbeitsabläufen aus.

An einem Schreibtisch, der mit einem Computer oder Laptop ausgestattet ist, arbeitet es sich am besten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind - unabhängig davon, ob es sich um einen Büro- oder Homeoffice-Arbeitsplatz handelt. Die optimale Arbeitsumgebung sollte daher nicht nur ergonomisch, sondern ebenfalls aufgeräumt und gut strukturiert sein, um effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Für das perfekte Office-Setup bietet KabelDirekt das richtige Zubehör. Im Onlineshop finden Kunden vom Monitorständer über Dokumentenablagen bis hin zu praktischen Boxen alles, was es braucht, um für Ergonomie und Ordnung am Arbeitsplatz zu sorgen. Alle Produkte sind ganz und gar ohne Kunststoff gefertigt und bestehen aus Bambus. Hierbei legt der Kabelhersteller besonderen Wert auf eine umweltschonende Herstellung des Schreibtisch-Zubehörs: Die gesamte Bambus-Produktpalette besteht aus 100 Prozent FSC-zertifiziertem Bambus und garantiert, dass das Holz aus nachhaltigem und kontrolliertem Anbau im Ursprungsland stammt.

Monitor- und Laptop-Ständer verbessern Sitzhaltung am Computer

Regelmäßiges Sitzen vor dem Computer oder Laptop und das oft über mehrere Stunden hinweg ist heute keine Seltenheit, sei es im Büro oder an einem Heimarbeitsplatz. Für die tägliche Schreibtischarbeit ist ein ergonomischer Arbeitsplatz das A und O, um einer ungesunden Sitzposition vorzubeugen. Neben der optimalen Schreibtischhöhe und einem ergonomischen Bürostuhl ist eine korrekte Ausrichtung des Bildschirms entscheidend. Aber nicht jeder PC-Monitor ist höhenverstellbar. Wer ständig nach unten auf einen zu niedrig eingestellten Bildschirm schaut, riskiert langfristig Nacken- oder Rückenschmerzen. Statt sich ein neues Gerät zuzulegen, ist ein Monitorständer eine günstige Alternative, mit der sich der Computerbildschirm einstellen lässt. Der Monitor-Tisch von KD Essentials ermöglicht eine höhere Bildschirmposition von 9,8 cm und korrigiert den Blickwinkel auf die Bildfläche. Der kleine Bambus-Holztisch ist mit seinen Metallbeinen schlicht und zeitlos im Design und bis zu 25 Kilogramm belastbar. Dank seiner Breite von 60 cm bietet er nicht nur jede Menge Abstellfläche, sondern ebenfalls Stauraum darunter. Dort lassen sich Maus, Tastatur, Dokumente, Stifte oder anderes PC-Zubehör praktisch unterbringen. Eine mittige Aussparung an der Rückseite des Monitorständers sorgt für ein cleveres Kabelmanagement, sodass Kabel einfach hinter dem Monitor verschwinden. Auch für Laptops und Notebooks bietet KabelDirekt eine patente Lösung. Diese sind in ihrer Position nicht veränderbar, sodass der Blick stets nach unten auf die Bildfläche gerichtet ist. Der Laptop-Riser bringt Notebook samt Bildschirm auf eine angenehme Arbeitshöhe und macht eine gerade Körperhaltung möglich. Wie der Monitorständer von KD-Essentials ist auch der Laptopständer aus robustem Metall und pflegeleichtem Bambus gefertigt. Mit einer Auflagefläche von 235 mal 245 mm eignet er sich für Notebooks, Laptops, Macbooks, Chromebooks, Tablets bzw. iPads sowie Surface PCs, deren Diagonale zwischen 10 und 16,2 Zoll misst. Zudem ist der Ständer so konstruiert, dass er für einen ungehinderten Luftfluss an der Unterseite des Laptops sorgt und das Gerät kühlt.

Mit Dokumentenablagen sind wichtige Papiere schnell griffbereit

Wer für Ordnung am Arbeitsplatz sorgt kann sich langes Suchen ersparen und seine Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Für ein optimales Büro- und Schreibtischmanagement hält KabelDirekt praktisches Zubehör parat. Zwar gibt es dank der Digitalisierung am Arbeitsplatz keine Papierberge mehr, aber ganz und gar ohne Papier geht es noch nicht. Um Dokumente mit wichtigen Informationen sorgfältig unterzubringen und schnell griffbereit zu haben, ist die KD Essentials A4-Dokumentenablage aus Bambus und Metall ideal. Ihre Ablagefläche von 262 mal 348 mm und Höhe von 26 mm bietet Platz für Rechnungen, Akten und weitere Papiere sowie Dokumente in kleineren Formaten, wie zum Beispiel Briefe oder Prospekte. Eine Ablage kann bis zu 250 Blätter im A4-Format aufnehmen und lässt sich bei Bedarf zu einem Organizer-System erweitern, indem mehrere Ablagen übereinandergestapelt werden. Für noch mehr Platz auf dem Schreibtisch sorgt eine praktische Schublade unter dem Schreibtisch. Der Organizer aus Metall kann bequem unter dem Schreibtisch angeschraubt und als Briefkorb, Aktenhalter oder Dokumentenablage genutzt werden.

Bambus-Boxen von KabelDirekt sorgen für Ordnung auf dem Schreibtisch

An einem PC-Arbeitsplatz tummeln sich in der Regel aber nicht allein Dokumente, sondern auch andere Dinge, die es effizient und geordnet zu verstauen gilt, um sie schnell zur Hand zu haben. Für Kopfhörer sowie Office- und Gaming-Headsets ist der Headset-Halter von KabelDirekt eine elegante und sichere Aufbewahrung. Die robuste Halterung aus Bambus und Metall bietet mit einer Höhe von 26 cm auch großen und schweren Kopfhörern Platz, ohne dass diese auf dem Schreibtisch herumliegen. Auf dem Standfuß befindet sich zusätzlich eine praktische Ablagefläche. Für weitere Unterbringungsmöglichkeiten sorgen die geräumigen und hochwertigen Bambus-Boxen aus der Serie KD Essentials. Die Kisten sind in drei verschiedenen Größen sowohl mit als auch ohne Deckel erhältlich, wobei die größte von ihnen zwei Deckel benötigt. Die Boxen, die aus hochwertigem und nachhaltigem Bambus gefertigt sind, lassen sich individuell kombinieren und stapeln. Eine weitere Aufbewahrungsbox aus Bambus, die 32 cm breit, 10,2 cm hoch und 12,4 cm tief ist, macht ein intelligentes Kabelmanagement möglich. Sie ist mit schmalen Schlitzen an den Seiten konstruiert, sodass Kabel oder Mehrfachsteckdosen sicher verstaut werden können und unerwünschter Kabelsalat verschwindet. Der Deckel eignet sich außerdem als Stell- und Ablagefläche, wie zum Beispiel für Stifte. Damit ist die Bambus-Box ein weiteres elegantes und praktisches Zubehör für ein gut strukturiertes Büro- und Schreibtischmanagement.

