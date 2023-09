Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Ozapft is! Trotzdem trinken Deutsche weniger

Volksfeste wie die Wiesn sind ohne Alkohol kaum denkbar

Für Mitmenschen und Gesundheit bleibt die Trinkerei gefährlich

Baierbrunn (ots)

Ohne Bier keine Wiesn: Pro Person haben die Deutschen 95 Liter im Jahr 2020 getrunken. Weniger als die Tschechen, die als Bier-Nation mit 135 Litern pro Kopf an der Spitze liegen, aber viel mehr als die Italiener, die mit 31 Litern pro Person das europäische Schlusslicht beim Bierkonsum sind. Das meldet das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe.

Während Corona tranken Deutsche besonders viel

Für die Gesundheit bleibt der Alkoholkonsum gefährlich. In Deutschland gelten 1,6 Millionen Menschen als alkoholabhängig. Zwei von fünf Männern und eine von fünf Frauen trinken sich regelmäßig einen Rausch an, sie konsumieren pro Gelegenheit mehr als sechs alkoholische Getränke. Während Corona stieg der Konsum von Alkohol dramatisch an: 2021 trank jeder Fünfte zu viel.

Das hat Konsequenzen: 90 Prozent der Trinkerinnen und Trinker mit riskantem Konsum entwickeln über die Jahre eine Fettleber. Darauf folgt oft eine Zirrhose, die das Risiko für Leberkrebs und Leberversagen erhöht.

Die gute Nachricht: In Deutschland ging der Alkoholkonsum in den vergangenen 40 Jahren um 35 Prozent zurück. Wurden 1979 noch 17 Liter Reinalkohol getrunken, waren es 2019 nur noch elf Liter.

Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 9B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken auch in Österreich erhältlich.

