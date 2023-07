Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Entertainer Michael Schanze: "Häng dich rein!"

Warum der TV-Moderator dazu rät, sich die eigenen Wünsche sofort zu erfüllen

Das Schicksal hat es gut mit Michael Schanze gemeint. Der Entertainer blickt auf eine lange Karriere als TV-Moderator (Kinder-Quizshow "1,2 oder 3"), Sänger ("Ich hab' dich lieb"), Komponist ("Scrooge") und Theaterschauspieler ("Othello darf nicht platzen") zurück. "Immer wieder sind mir Dinge oder Menschen zum richtigen Zeitpunkt begegnet. Ich hatte nie damit gerechnet, mal die Musik für ein Musical zu schreiben. Die Anfrage, für das neue Charles-Dickens-Weihnachts-Musical die Musik beizusteuern, kam, als ich an einer ´Kreuzung´ in meinem Leben stand und mich fragte, welche Richtung ich einschlagen will", erzählt der heute 76-Jährige im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Schanzes Ehe litt an seiner ständigen Abwesenheit

Seinen Erfolg hat Schanze aber nicht nur aus dem Ärmel geschüttelt - er hat auch zielstrebig daran gearbeitet. Ende der 1960er-Jahre nahm er, obwohl es keinen aktuellen Anlass gab, Tanzunterricht, Schauspielunterricht und Sprecherziehung. "Als das bei ´Hätten Sie heut' Zeit für mich´ gebraucht wurde, hatte ich es parat, im Ärmel. Aber nur, weil ich es vorher reingesteckt hatte", sagt Schanze. An seiner Karriere und der damit verbundenen ständigen Abwesenheit zerbrach später seine Ehe, aus der er drei Söhne hat. "Monika musste mit den drei Buben ihr Leben stemmen und bildete eine Art Kokon, in den ich nicht mehr so leicht hineinkam."

Dass er sich den Dingen immer voll und ganz gewidmet hat, bereut der Entertainer, der mit seiner Lebenspartnerin in München lebt, aber nicht - im Gegenteil. Danach gefragt, was er seinem jüngeren Ich raten würde, sagt er: "Wenn du etwas machen möchtest, tu es! Häng dich rein! Auch wenn scheinbar unüberwindliche Hindernisse im Weg stehen." Als Motto hält er es inzwischen mit der Weisheit "Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen", wie er dem "Senioren Ratgeber" verrät: "Je älter man wird, umso bewusster wird einem, dass das nicht nur ein leerer Spruch ist."

