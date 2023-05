Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Die Chemie der Liebe

Sie macht uns glücklich und gesund

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wenn wir uns verlieben, spielen die Gefühle verrückt. Inzwischen weiß man, dass unser Gehirn Hormone und Botenstoffe produziert, die unsere Emotionen noch verstärken. Was Dopamin, Oxytocin, Adrenalin und Co. bei uns bewirken, dazu Petra Terdenge:

Sprecherin: Wissenschaftler können messen, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben. Es gibt eine Chemie der Liebe, die unser Körper selbst in Gang setzt, sagt Kathrin Zinkant von der Apotheken Umschau:

O-Ton Kathrin Zinkant 20 sec.

"Wissenschaftler erklären sich das inzwischen durch ein Zusammenspiel unseres Gehirns mit verschiedenen Hormonen und anderen Botenstoffen, die wir ausschütten, wenn wir einen Menschen treffen, den wir besonders gerne haben oder wenn wir auch Dinge tun, die wir ganz besonders gerne machen."

Sprecherin: Je nach Phase der Verliebtheit spielen unterschiedliche Hormone eine Rolle:

O-Ton Kathrin Zinkant 23 sec.

"Am Anfang ist es mehr die Aufregung, das Adrenalin, das Glücksgefühl, das Dopamin, und im weiteren Verlauf der Liebe sind eher andere Hormone bestimmend wie das Kuschelhormon Oxytocin, das zwischen zwei Menschen - also, nicht nur Liebenden - eine Bindung erzeugt, aber eben auch zwischen Liebenden."

Sprecherin: Besonders wenn wir frisch verliebt sind, setzen wir die Chemie der Liebe in Gang. Unser Gehirn produziert aber auch Hormone und Botenstoffe, wenn eine Liebe schon gereift ist, wenn wir eine gute Beziehung zu Freunden haben, wenn wir mit unserem Haustier kuscheln oder wenn wir ein Hobby gern ausüben. Und all das tut unserer Gesundheit gut.

O-Ton Kathrin Zinkant 22 sec.

"Dadurch, dass man dabei gute Hormone, positive Hormone und Botenstoffe produziert, wirkt sich das positiv auch auf das Herz-Kreislauf-System aus, zum Beispiel senkt die Chemie der Liebe das Stresslevel ungemein. Es gibt Studien, die zeigen, dass es dauerhaft einen Effekt erzeugen kann, der uns allen guttut, nicht nur in der Seele sondern auch körperlich."

Abmoderation: Wer sich im Frühling mal wieder so richtig verlieben will, sollte die Augen aufhalten, empfiehlt die Apotheken Umschau. Denn Blickkontakt ist das effektivste Mittel, um Liebe auszulösen. Und das ist natürlich auch gut für die Gesundheit.

