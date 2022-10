KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Die beste Klasse Deutschlands": Herbstausgabe startet mit rasanter Quiz-Action und spannenden Gästen

Deutschlands größtes Schulquiz geht bei KiKA am 7. Oktober in die 16. Staffel

Bühne frei für 16 motivierte Schulklassen aus ganz Deutschland, die ab Freitag, 7. Oktober um 19:30 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player in der Herbststaffel von "Die beste Klasse Deutschlands" im Wissens-Wettstreit gegeneinander antreten. In insgesamt vier Wochenshows messen sich jeweils vier Schulklassen Runde um Runde im Wettstreit um den Wochensieg und den Einzug ins große Superfinale, das am 29. Oktober um 10:00 Uhr im Ersten gezeigt wird.

Das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell präsentiert den Schulkassen knifflige Quizfragen, explosive Experimente und jede Menge Studio-Action. Dafür sorgen auch besondere Gäste, die schwierige Wissens-Herausforderungen für alle bereithalten: Welches Geheimnis verbirgt sich hinter den krabbelnden Freunden von Insektenzüchter Adrian Kozakiewicz? Werden die Einrad-Skills von Jana Tenambergen für die Klassen zur wackeligen Angelegenheit? Und welche sehenswerten Aktionen haben "Rückwärtskünstler" Bernhard Wolff sowie Fußball-Freestyler Jannik Singpiel vorbereitet?

Auch die beiden Social Media-Stars Lisa und Lena sind für "Die beste Klasse Deutschlands" wieder in rasanter Mission unterwegs: Die Zwillinge testen in ihrer Kategorie "Lisa und Lena in Action" neueste Trends wie Kiiking oder Fußballgolf und stellen herausfordernde Denkaufgaben.

Bei der Beantwortung der Quizfragen stehen die "Erste Reihe-Kids" einer jeden Schulklasse im Mittelpunkt, denn sie loggen ihre Antworten ein, bevor die Rückmeldungen der gesamten Klasse gezählt werden. Ist das große Superfinale am 29. Oktober erreicht, warten auf die Final-Klassen weitere Highlights: Unter anderem werden Lisa und Lena sowie Sänger und Comedian Marti Fischer weitere Aktionen und Experimente vorbereiten. Dazu wird Singer-Songwriter Mario Novembre als Showact mit seiner Single "Allein sein"für die passende Party-Stimmung sorgen.

Den Staffel-Auftakt in der ersten Wochenshow am 7. Oktober bestreiten die Klasse 7D des Burghardt-Gymnasium aus Buchen, die 7D des Gymnasiums Mainz-Oberstadt, die 7B der 62. Oberschule Friedrich Schiller aus Dresden und die 7D des Salza-Gymnasiums aus Bad Langensalza.

Diese 16 Schulklassen sind in dieser 16. Staffel "Die beste Klasse Deutschlands" dabei:

Klasse 8D des Johann-Michael-Fischer Gymnasiums aus Burglengenfeld

Klasse 7B des Otto-von-Taube-Gymnasiums aus Gauting

Klasse 7D des Burghardt-Gymnasium aus Buchen

Klasse 7B des Dathe-Gymnasiums aus Berlin

Klasse 8GB der Gesamtschule aus Mücke

Klasse 8C des Gymnasiums Lohne aus Lohne

Klasse 7C des Gymnasiums am Markt aus Achim

Klasse 8A des Städtischen Gymnasiums aus Erwitte

Klasse 7B des Gymnasiums Dionysianum aus Rheine

Klasse 7D des Gymnasiums Mainz-Oberstadt aus Mainz

Klasse 7A der GMS Jengerschule aus Ehrenkirchen

Klasse 7C des Deutsch-Französischen Gymnasiums aus Saarbrücken

Klasse 7B der 62. Oberschule Friedrich Schiller aus Dresden

Klasse 7/2 des Georgius-Agricola-Gymnasiums aus Chemnitz

Klasse 7/1 des Europaschule Hegel-Gymnasiums aus Magdeburg

Klasse 7D des Salza-Gymnasiums aus Bad Langensalza

Die KiKA-Quiz App

Mit der KiKA-Quiz App kann die KiKA-Community hautnah bei den Shows von "Die beste Klasse Deutschlands" dabei sein, mitraten und tief in die spannenden Wissenswelten des KiKA-Wissens-Kosmos eintauchen. In den App-Live-Shows spielen alle direkt nach den Wochenshows weiter und beantworten gemeinsam mit Clarissa und Tobi sowie Nini Flash kniffelige Fragen im Livestream.

#diebesteklassedeutschlands

diebesteklassedeutschlands.de bietet wissenswerte Hintergrundinformationen und spannende Inhalte für alle Quiz-Fans - mit Backstage-Reportagen von der Influencerin Nini Flash, den besten Szenen aus "Lisa und Lena in Action" und spektakulären Highlight-Clips. Exklusive Online-Inhalte halten völlig neue Eindrücke aus einzelnen Shows, Tutorials und Erklär-Videos bereit.

"Die beste Klasse Deutschlands" wird seit 2022 zwei Mal pro Jahr in einer Herbst- und einer Frühjahrsstaffel im Erfurter Kindemedienzentrum produziert. Bewerben kann man sich schon jetzt für die Frühjahrs-Ausgabe 2023 auf kika.de.

Weitere Informationen finden Sie auf diebesteklassedeutschlands.de und auf kommunikation.kika.de.

