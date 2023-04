Was zu tun ist, wenn bei Diabetes die Psyche leidet

Baierbrunn (ots) - In der Schwangerschaft ist er absolut tabu. Allerdings steckt Alkohol nicht nur in Wein, Bier und Co., sondern auch in manchen Lebensmitteln. Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" gibt Tipps, worauf Schwangere achten sollten. Mit Apfel- und Traubensaft statt Wein kochen Manche Rezepte verlangen für den Geschmack nach Wein oder Spirituosen. Alkohol verdampft bei etwa 78 Grad Celsius. Kein Problem ...

