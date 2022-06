Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Neu ab 1. Juli: 14-täglicher Podcast "Der Zuckerdetektiv" für Menschen mit Diabetes Typ 2

Alltagshilfe bei Fragen und Vorurteilen

Host Sabine Pusch spricht mit Expert:innen und Betroffenen

Baierbrunn (ots)

Ist Diabetes heilbar? Warum schwankt der Blutzucker, wenn ich erkältet bin? Was kann ich machen, wenn ich wegen meines Diabetes schlechter schlafe? Wer mit der Diagnose Diabetes Typ 2 lebt, steht vor vielen Fragen und Problemen. Betroffene bekommen darauf jetzt Antworten zum Anhören - im neuen Podcast "Der Zuckerdetektiv" von gesundheit-hören.de, dem Audioangebot der Apotheken Umschau.

Das Format soll ein Begleiter im Alltag von Menschen mit Diabetes Typ 2 sein, über Mythen aufklären, für ein besseres Verständnis der Krankheit sorgen und Trends beleuchten. Dafür macht sich Podcast-Host und Gesundheitsjournalistin Sabine Pusch auf Spurensuche, trifft Menschen, die selbst an Diabetes Typ 2 erkrankt sind, holt Einschätzungen von Fachleuten ein und durchkämmt die aktuelle Studienlage nach Hinweisen. Denn - auch, wenn Diabetes oft rätselhaft ist, gibt es meist eine Lösung.

Der Podcast basiert auf einer Idee von Anne-Bärbel Köhle, Chefredakteurin des Diabetes Ratgeber. Das Konzept wurde von Anja Kopf, Audio-Redakteurin, und Peter Glück, Managing Editor Audio beim Wort & Bild Verlag, entwickelt. In den knapp 30-minütigen, aufwändig produzierten Folgen wird jeweils ein konkretes Thema untersucht und auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise aufbereitet.

Lässt sich Typ-2-Diabetes heilen?

Los geht es mit ganz neuen Folgen am 1. Juli und einer wichtigen Frage: Lässt sich Typ-2-Diabetes heilen? Zum Start veröffentlicht der Wort & Bild-Verlag gleich drei "Zuckerdetektiv"-Folgen: Am 4. Juli geht es weiter mit dem Thema "Blutzucker und Erkältung", am 8. Juli dreht sich alles ums "Abnehmen mit Medikamenten", dann folgt alle 14 Tage freitags ein weiteres wichtiges Thema wie Stigmatisierung, Sexualität oder Intervallfasten. Die ersten acht Folgen werden von der Deutschen Diabetes-Hilfe - Menschen mit Diabetes (DDH-M) e. V. und der AOK Bayern unterstützt und empfohlen. Die Folgen werden jeweils um 7 Uhr morgens veröffentlicht.

"Rund acht Millionen Menschen in Deutschland sind von Diabetes Typ 2 betroffen. Viele Menschen, die viele Fragen haben. Mit unserem neuen Podcast gehen wir wie ein Detektiv auf Spurensuche zu relevanten Thesen, Fragen oder Mythen und decken auf, was dahintersteckt", sagt Anne-Bärbel Köhle, Chefredakteurin des Diabetes Ratgeber. Sabine Pusch, die die Hörer:innen durch den Podcast führt, ergänzt: "Bei der Recherche haben wir immer wieder festgestellt: Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes haben schon ein gutes grundlegendes Verständnis über ihre Krankheit. Aber es tauchen oft noch Fragen und Unsicherheiten auf. 'Der Zuckerdetektiv' soll unseren Hörerinnen und Hörern auf möglichst unterhaltsame Art und Weise diese Unsicherheiten nehmen."

"Der Zuckerdetektiv" auf einen Blick

Als Gesundheitsjournalistin ist Podcast-Host Sabine Pusch von Beruf aus neugierig - im neuen Podcast "Der Zuckerdetektiv" begibt sie sich auf Spurensuche rund um das Thema Blutzucker und Diabetes. Sie liest Studien, fragt bei Fachleuten nach, trifft Betroffene und liefert konkrete Alltagshilfe für alle Menschen, die mit Diabetes Typ 2 leben. Die knapp 30-minütigen Folgen greifen Fragen, Mythen und Vorurteile auf, die trotz grundlegendem Wissen immer wieder auftauchen, und sorgen für ein besseres Verständnis rund um die häufigste Form der Zuckerkrankheit.

Der Podcast ist u.a. bei Apple Podcasts und Spotify sowie überall sonst, wo es Podcasts gibt, zu abonnieren:

https://ots.de/GOrMps

https://open.spotify.com/show/4PUIZRyYKkNT1Wiqm64tXR

Zum Podcast-Trailer:

https://ots.de/TL6xPB

Alle Folgen und weitere Podcasts von gesundheit-hören.de, dem Audioangebot der Apotheken Umschau, findet man auch unter www.gesundheit-hören.de.

Über den Host

Sabine Pusch ist freie Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Gesundheit, Wissenschaft, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Nach ihrem Studium in Regensburg wurde sie auf der Deutschen Journalistenschule in München in den Bereichen Print, Radio und Fernsehen ausgebildet. Sie war Redakteurin im Medizin-Ressort von Bunte und arbeitete frei für verschiedenste Magazine und Zeitungen, u.a. Freundin, ALPS, Funke Zeitschriften, ZEIT. Derzeit ist sie überwiegend für den Bayerischen Rundfunk tätig, etwa für die Sendungen "Respekt", "Planet Wissen" und "Gesundheit!" - vor und hinter der Kamera.

