"Wenn fremde Organe Leben retten": In der neuen Folge des medizinhistorischen Podcasts der Apotheken Umschau lernen die Hörer:innen alles über einen Sieg der Medizin, der heute zwar zum medizinischen Alltag gehört - doch bis das so weit war, mussten die Menschen vieles lernen: über Organe, über Blutgruppen und das Immunsystem. Erzähler Ulrich Noethen lässt die Podcast-Fans tief eintauchen in eine spannende Geschichte, die von 800 vor Christus bis in die Zukunft reicht.

Es ist ein übliches, mehr als tausendfach angewandtes Verfahren - und trotzdem alles andere als ein Routineeingriff: die Organtransplantation. Ihr Durchbruch ist noch relativ jung - und trotzdem gibt es viele spannende Anekdoten zu erzählen. Denn die Idee, Organe zu verpflanzen, ist uralt. So wurden in Indien bereits um 800 v. Chr. zerstörte Nasen per Eigenhauttransplantation modelliert - und das war nötig, denn Verbrechen, wie unter anderem Ehebruch, wurden damals mit dem Abschneiden der Nase bestraft!

Etwa 400 v. Chr. verpflanzte ein chinesischer Arzt angeblich das Herz eines geistig starken, aber willensschwachen Mannes mit dem eines geistig schwachen, aber willensstarken, um ein Gleichgewicht der Kräfte zu erreichen. Und später schaffte es ein Chirurg, einer erblindeten Gazelle durch die Transplantation von Hornhaut ihr Augenlicht zurückzugeben....

Was klingt wie ein fesselnder Roman, ist die Entstehungsgeschichte einer medizinischen Errungenschaft, die heute viele Menschenleben rettet. Doch bei den ersten Transplantationen von Mensch zu Mensch gab es immer ein Problem: Der Körper stieß fremde Organe ab. Bis man die Blutgruppen entdeckte und damit einen großen Schritt weiterkam. Der Schlüssel zum Erfolg war die Immunsuppression, das gezielte Herunterfahren des Immunsystems. In den 1980er Jahren standen dafür wirksame, zielgerichtete und sichere Medikamente zur Verfügung - damit nahm die Transplantationsmedizin noch mehr Fahrt auf.

Allerdings, erklärt Professor Dr. Utz Settmacher, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Universitätsklinikum Jena und designierter Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft, besteht allem Fortschritt zum Trotz gegenwärtig eine große Herausforderung: "Das größte Problem, das wir momentan in der Organtransplantation haben, ist der Mangel an Spenderorganen." Ob und wie sich das in Zukunft vielleicht lösen lässt, erfahren Sie in der neuen Folge von "Siege der Medizin".

