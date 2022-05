Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

"Siege der Medizin": Die Medizin des Herzens

Neue Folge des medizinhistorischen Apotheken Umschau-Podcasts

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Ist Gefahr in Verzug, schlägt es schneller, bei Aufregung und Liebeskummer fängt es an zu pochen - für die Menschen war das vor vielen Jahren der Beweis: im Herzen muss der Sitz der Seele sein. Bis man es besser wusste, ist medizinhistorisch viel passiert - zum Beispiel ein heldenhafter Selbstversuch. Im packender Hörspiel-Manier erfahren die Podcast-Fans in der neuen Folge von "Siege der Medizin" mit Schauspieler Ulrich Noethen alles über den Motor des Lebens.

Die Herzmedizin steckt voller Innovationen: technische Unterstützungssysteme, Herz-Lungen-Maschinen, künstliche Herzklappen, Transplantationen und sogar Kunstherzen gibt es in der modernen Chirurgie. Der Weg dorthin war lang - und steckt voller spannender Entdeckungen. In der neuen Podcast-Folge "Operation am schlagenden Herzen. Die Geschichte der Kardiologie"nimmt Erzähler Ulrich Noethen die Hörer:innen mit zu den wichtigsten Errungenschaften der Herzmedizin, Herzchirurg Prof. Dr. med. Jan Schmitto unterstützt ihn mit seiner Expertise.

Was die Funktion des Herzens eigentlich ist, war den Menschen lange gar nicht klar. Bis ein findiger englischer Arzt im 17. Jahrhundert den Blutkreislauf entdeckte - und damit die Grundlage der Herzfunktion. Später begann man, dem Weg des Blutes mit Schläuchen durch die Venen zu folgen, um näher an das Herz heranzukommen. Die erste Katheterisierung war eine echte Heldentat: Der Mediziner Werner Forßmann führte 1929 einen Schlauch durch seinen eigenen Arm bis zum Herzen - im Selbstversuch! Prof. Dr. med. Jan Schmitto nennt das "eine heroische Tat, die wirklich Medizingeschichte geschrieben hat."

In den 50er Jahren tüftelten Erfinder an einem implantierbaren Schrittmacher, 1967 wurde die weltweit erste Herztransplantation erfolgreich durchgeführt, 1969 die erste Kunstherz-Implantation. Was damals noch riesige Apparaturen außerhalb des Körpers waren, sind heute modernste Unterstützungssysteme im Körper, klein wie eine Armbanduhr.

Seitdem nimmt die Entwicklung ihren Lauf - und es wird weiter geforscht. Doch das Herz, sagt Professor Schmitto, "ist so, wie es erschaffen wurde, perfekt. Nichts ist so perfekt." Und damit auch das Herz noch lange perfekt bleibt, kann jede:r einzelne etwas tun - Professor Schmitto erklärt, was das ist: "Bewegung, Bewegung, Bewegung".

Alle Themen und Termine der zweiten Staffel von "Siege der Medizin":

Folge 9 (28.04.) Wie der Brutkasten Leben rettet/ Die Geschichte des Inkubators

Folge 10 (11.05.) Die Impfung: der größte Sieg der Medizin? Wie Vakzine erfunden wurden

Folge 11 (25.05.) Operation am schlagenden Herzen. Die Geschichte der Kardiologie

Folge 12 (08.06.) Organtransplantation

Folge 13 (22.06.) Zahnmedizin

Folge 14 (06.07.) Geschichte der Schmerzmedizin

Folge 15 (20.07.) Augenheilkunde

Folge 16 (03.08.) Ästhetische/ Plastische Chirurgie

Folge 17 (17.08.) Grenzen der Medizin

Folge 18 (31.08.) Aphrodisiaka

Folge 19 (14.09.) Die Geschichte des Apothekerberufs

"Siege der Medizin" auf einen Blick:

Der Podcast dreht sich um die größten medizinischen Errungenschaften - spannend und plastisch erzählt von Schauspieler Ulrich Noethen. Neben Expert:innen lässt Noethen die Geschichte selbst zu Wort kommen und nimmt die Hörer:innen mit auf eine Zeitreise in die jeweiligen Situationen und Orte der medizinhistorischen Meilensteine. Mit hörspielartigen Dialogen, Expertenstimmen sowie einem herausragenden, sparsam eingesetzten Sounddesign aus Musik und reduzierten Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Gänsehaut beim Zuhören und macht aus Medizingeschichte ein besonderes Hörerlebnis. Und das kommt an: Insgesamt hat der Podcast bisher über 397.000 Abrufe und mehr als 220.000 Abos erreicht (Stand: 23.05.22).Die zweite Staffel von "Siege der Medizin" kommt alle vierzehn Tage immer mittwochs von www.gesundheit-hoeren.de, dem Audio-Angebot der Apotheken Umschau."Siege der Medizin" ist bei Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify und allen weiteren bekannten Podcast-Plattformen und auf apotheken-umschau.de zu finden.

Hier geht's zum "Siege der Medizin"-Trailer: https://youtu.be/0yu99u4jhAE

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell