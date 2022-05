Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

400 Ausgaben: Jubiläum für den Diabetes Ratgeber

Die Mai-Ausgabe 2022 des Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber überrascht mit frischen Impulsen.

Seit 1978 versorgt der Diabetes Ratgeber die Leser:innen mit den neuesten wissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen - und im Mai mit der 400. Ausgabe des Apothekenmagazins aus dem Wort & Bild Verlag. "Neue Behandlungskonzepte und Ernährungsrichtlinien, Insuline, die schnell oder langsam wirken wie nie zuvor, moderne Medikamente, die es Betroffenen einfacher machen, mit ihrer Krankheit zu leben: So viel ist in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten, die es unser Heft nun schon gibt, passiert", sagt Anne-Bärbel Köhle, Chefredakteurin des Diabetes Ratgeber. "All diese Therapiefortschritte haben wir als Magazin über die Jahre wissenschaftlich fundiert und mit hohem Nutzwert für unsere inzwischen rund drei Millionen Leser:innen begleitet."

Zur 400. Ausgabe hat sich die Redaktion eine "Frischekur" verordnet. Dabei wurden die Seiten und vor allem das Titelbild umgestaltet. "Wir möchten lebensfroher, lebensnäher werden", so die Chefredakteurin des Magazins. So wird es zur Jubiläumsausgabe einen neu gestalteten Titel mit einer Kombination aus Foto und Illustration geben, die Schriften wurden zeitgemäß angepasst. Augenmerk legt die Redaktion auch auf Übersichtlichkeit, eine an heutigen Lesegewohnheiten orientierte Gestaltung der Artikel sowie eine frischere, jüngere und positivere Bildsprache. Zudem werden die Inhalte des Diabetes Ratgeber noch stärker zu den Digitalangeboten des Magazins verlinkt. Auch wird es auf der letzten Seite künftig statt einer Vorschau Hinweise zu Neuigkeiten und Tipps der Redaktion im Netz geben.

Inhaltlich bietet der neue Diabetes Ratgeber ebenfalls einige Überraschungen und neue Artikelformate, verspricht Anne-Bärbel Köhle. So viel sei verraten: In der Juni-Ausgabe startet eine neue Serie mit dem Titel "Moment mal". Bei dieser Artikelserie im Diabetes Ratgeber werden Sprüche, die sich Menschen mit Diabetes täglich anhören müssen, von Wissenschaftler:innen "zerlegt".

Über den Diabetes Ratgeber

Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 986.217 verkauften Exemplaren (IVW 1/2022) 2,77 Millionen Leser:innen (AWA 2021). Neben der Titelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltet Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Mein schönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevanten Informationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Die Online-Community findet weiterführende Informationen unter www.diabetes-ratgeber.net und auf Facebook. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind Diabetes-Kochbücher sowie die Kolumnensammlung "Seilers Zucker" erschienen.

Baierbrunn, 12. Mai 2022

