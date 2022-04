rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

"LUZYCA" im rbb Fernsehen feiert 30. Geburtstag

"Luzyca", zu Deutsch "Lausitz", die einzige Senderreihe in niedersorbischer Sprache im deutschen Fernsehen, feiert ihren 30. Geburtstag.

"Luzyca", zu Deutsch "Lausitz", die einzige Senderreihe in niedersorbischer Sprache im deutschen Fernsehen, feiert ihren 30. Geburtstag. Im April 1992 sendete der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg (ORB) die erste Ausgabe. Inzwischen ist das Magazin immer am dritten Sonnabend eines Monats fester Bestandteil des Fernsehprogramms im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und auch über die ARD-Mediathek abrufbar.

Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Mit Luzyca schaffen wir Aufmerksamkeit für die sorbische und wendische Kultur. Wir zeigen Außergewöhnliches und Alltägliches - alles, was für die Niedersorben wichtig ist. Ich bin besonders stolz und freue mich, dass wir das Niedersorbisch mit dieser Sendung hör- und erlebbar machen. Die Sprache ist stark bedroht - wir leisten einen Beitrag, um sie zu erhalten. Da die Sendungen jeweils deutsch untertitelt werden, ist sie auch für alle interessant, die kein Niedersorbisch sprechen."

Moderiert wird "Luzyca" seit 21 Jahren von Christian Matthée, zum Start führte Werner Meschkank durch die Sendung. "Zum Sendungskonzept gehört auch der Besuch bei anderen Minderheiten in Europa, zuletzt etwa bei den Tataren in Polen, den Lipowanern in Rumänien oder den Gagausen in Moldau. Für 2022 ist eine Reportage von den Finnlandschweden geplant", betont Redaktionsleiter Hellmuth Henneberg. Im Juli dieses Jahres wird das Redaktionsteam außerdem bei der EUROPEADA in Kärnten sein, um davon zu berichten, wie sich die sorbisch-wendische Fußballmannschaft bei dieser Europameisterschaft der autochthonen Minderheiten behaupten kann.

Der Anstoß für das Magazin kam ursprünglich aus dem ORB-Rundfunkrat, für den eine Entsendung von Seiten der sorbisch/wendischen Minderheit in Brandenburg bereits staatsvertraglich geregelt war, ebenso wie jetzt beim rbb. Aktuell nimmt diese Aufgabe Marcus Koinzer aus Cottbus wahr, der auch stellvertretender Geschäftsführer der Domowina ist. Das rbb-Engagement für die sorbisch/wendische Sprache und Kultur im Fernsehen wird aus dem rbb-Studio Cottbus mit dem täglich ausgestrahlten "Bramborske serbske radijo" (Brandenburgisch-sorbisches Radio) flankiert. Seit gut einem Jahr ist auch die App "rbb serbski" verfügbar, die alle sorbisch/wendischen Angebote des rbb vereint.

