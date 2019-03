Wort & Bild Verlag

Neuer Fernsehspot für die Apotheken Umschau

Emotionalität durch Fürsorge aus der Apotheke

Baierbrunn (ots)

Jeder vierte Deutsche liest und liebt sie: Die 2-mal im Monat erscheinende Apotheken Umschau. Sie ist ein wichtiger Begleiter der Menschen in Gesundheitsfragen. Die Apotheken Umschau erreicht monatlich über 19 Millionen Leser in Deutschland. Nun bekommt Deutschlands Gesundheitsmagazin Nummer eins einen neuen TV-Spot.

Emotionalität erzeugen

Zentrales Thema des TV-Spots ist die Apotheke mit all ihren wichtigen Leistungen für die Bevölkerung. "Wir sehen es als unsere Aufgabe, die Apotheken zu unterstützen und ihre wichtige Funktion in der Gesundheitsversorgung aufzuzeigen", sagt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags. Der Werbespot der Apotheken Umschau unterstreicht mit geballter Kraft die Rolle der Apotheken vor Ort. Die emotionale Kampagne "Danke, Apotheke" war bereits Vorbote für das, was nun kommen soll: Spotlight auf die Apotheke vor Ort. Die Apotheken Umschau ist dabei nur ein Baustein in der Kommunikation. Menschen, Apotheker und die Apotheken Umschau bilden den Drei-Klang des neuen Apotheken Umschau-Spots.

Fürsorge aus der Apotheke

Es ist für jede Gesellschaft wichtig, dass sich Menschen umeinander kümmern, sorgen und sich helfen - Fürsorge füreinander übernehmen. Im Alltag kann uns das in kleinen Gesten im Job, in der Familie, beim Einkauf begegnen. Professionell umgesetzt wird es in der Apotheke mit den vielen Beratungs- und Betreuungsleistungen für die Bevölkerung. Diese Fürsorge, die die Apotheken vor Ort täglich ausüben, stellen im neuen Spot echte Apothekerinnen, Apotheker und PTA dar. "Wir zeigen, wie es wirklich ist. Unser TV-Spot zeigt realistisch und authentisch das reale Leben. Apotheke ist der Ort, wo die Menschen echte Fürsorge erfahren", so Arntzen. Eben "Healthcare" im besten Sinn des Wortes.

Neue Musik, neue Stimme

Die Stimme der Apotheken Umschau ist nun weiblich. Die Sprecherin überzeugte mit ihrem klaren, sympathischen Timbre. Um der neuen strategischen Ausrichtung gerecht zu werden, wurde auch ein neuer Apotheken Umschau-Song konzipiert, der die Themen Fürsorge und Emotionalität verstärkt. Hinter dem Song "Come on, come on, take care of each other" steht auch ein Appell zur gesellschaftlichen Verantwortung. Mit der Verszeile "Come on, come on, we are stronger together" positioniert sich der Wort & Bild Verlag eindeutig einmal mehr als Partner der Apotheken (Komposition und Produktion: DamienDamien). Teil des Konzepts ist auch ein neuer Hörfunk-Spot.

Die Apotheken Umschau im Fernsehen

Alle zwei Wochen wird der Spot analog zum neu erscheinenden Heft adaptiert. So entstehen übers Jahr hinweg unterschiedliche TV-Spots mit jeweils saisonal ansprechenden Szenen. Der Fernsehspot wird ab 15. März in den deutschen öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehkanälen ausgestrahlt. Dabei wird Wert auf beste Platzierungen zur Primetime und vor den Nachrichten gelegt, um die größtmögliche Reichweite zu erzielen. In Summe erreicht der Spot der Apotheken Umschau im Zeitraum von zwei Wochen 35 Millionen Menschen über TV, 39 Millionen Menschen über Radio. Der Spot wird in verschiedenen Längen eingesetzt: 30, 20 und 10 Sekunden.

Langjährige Partnerschaft mit Markenfilm Hamburg

In der Entwicklung und Umsetzung vertraute der Wort & Bild Verlag abermals auf die Hamburger Produktion Markenfilm, die bereits den Spot "Danke, Apotheke" für die Apotheken Umschau produziert hat. Was nun in 30 Sekunden über den Bildschirm läuft, bedurfte intensiver Vorarbeit eines rund 70-köpfigen Teams. Das Making-of stammt von Mhoch4, einer Markenfilm-Tochter, die auf die Produktion und Distribution von Bewegtbild-Content spezialisiert ist.

Hier gibt's den Spot zum Ansehen: www.apotheken-umschau.de/tv

Zum Wort & Bild Verlag:

Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22 Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen mehr als 24,5 Millionen Visits* monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund.

Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.240.287**), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 665.825**), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.174.250**), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.708.567**), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.110**), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.395.550**) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 389.200**).

Quellen: *AWA 2018 und AGOF daily digital facts 2/2019, **IVW 4/2018

