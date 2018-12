Etwas schwächere Bautätigkeit bei weiterhin hoher Auslastung - Arbeitsvolumen sinkt im Oktober leicht

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen der Bauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hat ergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Oktober saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat leicht um 0,8 % gefallen ist. Allerdings hatte das Arbeitsvolumen in den beiden Vormonaten zugenommen. Darüber hinaus sind die geleisteten Arbeitsstunden gegenüber dem Vorjahr um mehr als 8 % im Plus. Auch die Beschäftigung sank im Oktober leicht, während die Bruttolöhne wieder zunahmen.

Die Frühindikatoren fielen zuletzt wieder freundlicher aus. So sind die (volumenmäßigen) Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe im September dank höherer Aufträge im Hochbau kräftig um 3,6 % gestiegen, und die Auftragseingänge konnten auf Quartalssicht damit das erste Mal seit dem Schlussquartal 2017 wieder einen Anstieg verzeichnen. Auch die Baugenehmigungen im Hochbau stiegen im September (+ 3,4 %). Insbesondere im weniger schwankungsanfälligen Quartalsvergleich wird allerdings deutlich, dass in den vergangenen Monaten lediglich die Genehmigungszahlen im Wohnungsbau zulegen konnten, während diese im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Hochbau sanken.

Die Finanzierbarkeit von Wohnimmobilien hat sich dabei in den vergangenen Monaten nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank weiter verschlechtert. Zwar profitieren die privaten Haushalten weiter vom anhaltend niedrigen Zinsniveau und die Nachfrage nach Hypothekenkrediten ist nach wie vor rege. Im Verhältnis zu den verfügbaren Einkommen ist die Kreditbelastung allerdings bereits deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit dem Jahr 2012 erreicht. Die Stimmungslage der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes hat sich unterdessen aufgrund stark sinkender Auftragseingänge zum wiederholten Male verschlechtert und der entsprechende Stimmungsindikator ist auf das niedrigste Niveau seit zweieinhalb Jahren gesunken. Die Nachfrage nach Wirtschaftsbauten droht damit weiter beeinträchtig zu werden, die Genehmigungszahlen sind - wie bereits oben angeführt wurde - im dritten Quartal bereits gesunken.

