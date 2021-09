REWE Group

REWE Group stärkt nachhaltiges Reisen bei DER Touristik

Gründung eines Joint Ventures mit der Deutschen Seereederei Gruppe

Köln (ots)

Mit der Gründung der DR Hospitality GmbH & Co. KG, einem Joint Venture der DER Touristik Group und der Deutschen Seereederei Gruppe, stärkt die REWE Group gezielt das Angebot an nachhaltigen Reisen ihrer Touristik-Sparte. Das neu gegründete Joint Venture wird zunächst den Betrieb und die Vermarktung für 16 Hotels und Resorts der Marken A-ROSA, aja, Henri Hotels, Louis C. Jacob und Hotel Neptun verantworten.

Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, erklärte dazu heute: "Wir sehen einen starken Trend zu Urlaubszielen in Europa, die mit Bahn, Bus und eigenem Fahrzeug gut erreichbar sind. Diese nachhaltigeren Reisen sind ein Markt mit großem Wachstumspotenzial. Wir sind überzeugt, dass wir mit der Hotel-Sparte der Deutschen Seereederei Gruppe einen idealen Partner gefunden haben, mit dem wir gemeinsam nachhaltige Tourismuskonzepte zukünftig noch erfolgreicher entwickeln und vermarkten können."

Gemeinsam setze das Joint Venture deshalb im ersten Schritt auf die Wachstumsmärkte Ost- und Nordsee sowie den Alpenraum und Italien, so Souque.

"Nachhaltiger Urlaub mit Eigenanreise wird auch nach der Pandemie für viele Menschen in Deutschland und Europa wachsende Bedeutung haben. Hier investieren wir gezielt, um die Zukunftsfähigkeit unserer Touristik-Sparte zu stärken," sagt Souque.

