REWE Group spendet im Wert von 450.000 Euro für Corona-Hilfsfonds der Tafeln

REWE, PENNY und toom Baumarkt beteiligen sich mit Waren- und Geldspenden

Köln/Berlin (ots)

Die Auswirkungen der Corona-Krise stellen die ehrenamtlichen Tafeln in ganz Deutschland vor große Herausforderungen. Einerseits steigt die Zahl der bedürftigen Menschen, weil diese selbstständig, von Kurzarbeit betroffen oder arbeitslos geworden sind. Andererseits sind die Tafeln selbst von den Folgen der Pandemie betroffen. Mit einer Spende im Wert von 450.000 Euro setzt die REWE Group als langjähriger Partner der Tafeln ein Zeichen der Solidarität. Heute (2.9.) wurde der offizielle Spendenscheck im Rahmen der Eröffnung des bundesweit ersten PENNY Nachhaltigkeits-Erlebnismarktes in Berlin-Spandau übergeben.

Kathrin Daivandran, Projektleiterin Nachhaltigkeit / Corporate Responsibility bei der REWE Group, dazu: "Die REWE Group arbeitet bereits seit fast 25 Jahren mit der Tafel zusammen. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde unser Partner vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Mit unserer Spende wollen wir zeigen, dass wir auch in Krisenzeiten fest zusammenstehen."

Evelin Schulz, Geschäftsführerin Tafel Deutschland: "Die Corona-Pandemie stellt die Tafeln vor nicht gekannte Herausforderungen. Unsere Ehrenamtlichen sind zum großen Teil über 65 Jahre, es fehlten also plötzlich Helferinnen. Die Räumlichkeiten der Tafeln waren meist nicht für kontaktarme Lebensmittelausgaben geeignet. Auch unter unseren KundInnen gibt es aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen viele gefährdete Menschen. Tafel-Arbeit ist in dieser Zeit aufwändiger und teurer geworden, deshalb sind wir dankbar über die besondere Unterstützung der REWE Group, denn wir wollen gerade jetzt weiter helfen."

Die Spendensumme setzt sich zusammen aus Aktionen von REWE, PENNY und toom Baumarkt, Geld- und Warenspenden der Unternehmen und der Beteiligung an der Maskenaktion "Teamplayer".

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.

Für Presse-Rückfragen:

REWE Group-Unternehmenskommunikation,

Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.com

Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell