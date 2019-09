3sat

"Welt ohne Bargeld?": 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" über die Chancen einer Gesellschaft ohne Bargeld

Freitag, 13. September 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Die Finanzwelt steht vor einer großen Herausforderung: Bargeld wird mit Macht verdrängt, und Digitalwährungen drohen etablierte Strukturen in der Finanzindustrie umzukrempeln. Was das für Folgen hat, fragt das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro: Welt ohne Bargeld?" am Freitag, 13. September 2019, um 21.00 Uhr. Die Livesendung wird moderiert von Günther Neufeldt.

In vielen Ländern spielt Bargeld nur noch eine untergeordnete Rolle. In Schweden werden mehr als 80 Prozent aller Käufe über Handy-App, Kreditkarte oder Online-Überweisung abgewickelt. Aber der bargeldlose Verkehr fließt nur zwischen wenigen Geschäftsbanken. Deswegen will die schwedische Regierung eine eigene Währung ausgeben: die E-Krone.

Libra nennt sich die neue Währung, die Facebook auf den Markt bringen möchte. "makro" erklärt, wie Libra in die Dienste von Facebook integriert werden soll - und lässt auch kritische Stimmen zu Wort kommen.

In der Schweiz hat ein junges Startup eine App zur Bargeldversorgung entwickelt. Mit der App ist es möglich, auch in kleinen Geschäften auf dem Land, wo es keine Bargeldautomaten gibt, Geld abzuheben.

Zu Gast im Studio ist Professor Aloys Prinz, Wirtschaftswissenschaftler der Universität Münster mit dem Forschungsschwerpunkt Geldpolitik.

