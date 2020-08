Rewe Group

Online-Geschäftsbericht der REWE Group gewinnt Red Dot Award 2020

Hohe Designqualität überzeugte internationale Experten-Jury

Der REWE Group Online-Geschäftsbericht 2018 mit dem Titel "365-7-24" wurde im Red Dot Award: Brands & Communication Design 2020 mit einem Red Dot für seine hohe Designqualität ausgezeichnet. Der Geschäftsbericht hat die Red Dot Jury mit der hohen gestalterischen Qualität seiner Arbeit überzeugt. Damit darf sich die REWE Group zum zweiten Mal zu den Siegern des renommiertesten Designwettbewerbs weltweit zählen. Bereits 2017 wurde der Geschäftsbericht der REWE Group mit einem Red Dot ausgezeichnet.

Zuvor hatten 24 internationalen Juroren die Einreichungen online evaluiert und fachgerecht, individuell und umfassend geprüft. Lediglich die Projekte, die die Fachleute mit ihrer hohen Designqualität und kreativen Leistung überzeugt haben, erhielten eine hohe Auszeichnung. 2020 wurden 6.992 Kreativprojekte und Marken aus 50 Nationen zum Wettbewerb angemeldet.

"Wir freuen uns sehr, diesen bedeutenden und international anerkannten Preis bereits zum zweiten Mal gewonnen zu haben. Unser interaktiver Online-Geschäftsbericht stellt nicht nur die wirtschaftlichen Kennzahlen unseres Unternehmens dar. Vielmehr laden wir den User auf eine Reise durch die vielfältige Welt des Handels ein und zeigen ihm, wie die REWE Group 365 Tage im Jahr für die Kunden da ist", sagt anlässlich der Bekanntgabe der Gewinner Martin Brüning, Leiter der REWE Group-Unternehmenskommunikation.

Der REWE Group Geschäftsbericht 2018 mit dem Titel "365-7-24" enthält neben den wirtschaftlichen Kennzahlen, den Meilensteinen des Jahres und allgemeinen Informationen zum Unternehmen ein kurzweiliges Magazin, das einige Geschichten hinter den Zahlen präsentiert. Diese zeigen beispielhaft, wie die REWE Group 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag für die Kunden da ist. Als "Zukunftsmacher", "Spezialist für Ihren Urlaub", mit neuen Markt-Konzepten im Ausland oder durch Kooperation mit universitärer Forschung. Die Animationen und der Parallaxeneffekt auf der Startseite unterstützen das visuelle Storytelling. Plakative Kennzahlen und Videobeiträge des ausschließlich digitalen Geschäftsberichts liefern zusätzliche Informationen. (www.rewe-group-geschaeftsbericht.de/2018).

Der Award:

Mit über 18.000 Einreichungen ist der Red Dot Award einer der größten Designwettbewerbe der Welt. Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht bewerten zu können, unterteilt sich der Award in die drei Disziplinen "Red Dot Award: Product Design", "Red Dot Award: Brands & Communication Design" und "Red Dot Award: Design Concept".

Einmal jährlich sind Agenturen, Designer und Unternehmen aus aller Welt zur Teilnahme am Red Dot Award: Brands & Communication Design eingeladen. In der Sparte "Communication Design" stehen 17 Kategorien für die Einreichung einzelner Kommunikationsprojekte und Kreativarbeiten bereit.

Über die REWE Group:

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CEN-TER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Rei-sen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Ho-telmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.

