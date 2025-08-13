PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Der Mittelstand. BVMW e. V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Der Mittelstand. BVMW e. V.

Gelbe Karte für 100 Tage Bundesregierung: Der Mittelstand zieht Bilanz

Berlin (ots)

Der Mittelstand zieht 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz eine durchwachsene Bilanz. In einer heute veröffentlichten Analyse bewertet Der Mittelstand. BVMW e.V. die bisher beschlossenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Regierung und kommt zu einem klaren Ergebnis: Für viele mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer überwiegen bisher Ankündigungen, während spürbare Fortschritte auf sich warten lassen.

Zwar wurden erste Schritte in die richtige Richtung unternommen, etwa die Einführung eines Investitions-Boosters, die Gründung eines Digitalministeriums oder die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage. Doch zentrale Strukturreformen wie etwa beim Bürokratieabbau, einer Reform der Sozialversicherungen und der Schaffung effektiver Investitionsanreize bleiben bislang unkonkret oder werden um Jahre verschoben. Alle Maßnahmen stehen trotz des neu geschaffenen Sondervermögens unter Finanzierungsvorbehalt. Kleine Fortschritte aus Einzelmaßnahmen reichen in der Summe jedoch nicht aus, um die Investitionszurückhaltung im Mittelstand aufzulösen. Dass die Stromsteuer nicht wie im Koalitionsvertrag angekündigt für alle Unternehmen gesenkt wird, schürt weiter Verunsicherung und lässt für die Zukunft nichts Gutes erahnen.

Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des BVMW, erklärt dazu:

"Die neue Regierung ist mit dem richtigen Anspruch gestartet, doch nun muss sie den nächsten Gang einlegen. Nach 100 Tagen schwindet die anfängliche Aufbruchsstimmung bereits wieder. Ankündigungen müssen endlich Umsetzungen folgen. Der Mittelstand braucht keine Absichtserklärungen mehr, sondern entschlossenes Handeln und konkrete Strukturreformen. Der Herbst muss endlich die versprochene Wirtschaftswende bringen. Den Leistungsträgern in diesem Land geht die Puste aus und die Geduld mit dieser Bundesregierung zu Ende."

Der BVMW fordert von der Bundesregierung nach der Sommerpause einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs mit verbindlichen Umsetzungsschritten. Nur ein echter "Herbst des Handelns" kann die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands langfristig sichern.

Weiterführende Informationen sind in der detaillierten Analyse enthalten.

Über den Verband

Der Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.

Weitere Informationen unter: www.bvmw.de

Pressekontakt:

Lutz Kordges
Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Telefon: 030 533206-302
presse@bvmw.de

Original-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Der Mittelstand. BVMW e. V. mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Weitere Storys: Der Mittelstand. BVMW e. V.
Alle Storys Alle
  • 11.04.2025 – 13:53

    Geld allein macht nicht schlauer

    Berlin (ots) - Mittelständische Unternehmen kritisieren, dass es im deutschen Bildungssystem an Realitätsbezügen mangele: 90 % fordern mehr Praxisbezug. Das geht aus einer Umfrage der Bildungsallianz des Mittelstandes hervor. "Dies spüren die Unternehmen deutlich. Unverständnis für unternehmerische Belange und falsche Erwartungshaltungen sind die Folge", so der Generalsekretär der Bildungsallianz, Prof. Dr. Martin Wortmann. Die Konsequenzen für den Mittelstand sind ...

    mehr
  • 04.04.2025 – 12:09

    Wie viel Krise kann der deutsche Mittelstand?

    Berlin (ots) - Presse-Einladung Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW) rechnet am 9. April mit einem Rekordandrang mit bis zu 8.000 Besuchern beim Zukunftstag Mittelstand 2025 in Berlin. Der Grund: Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben angesichts von Rezession und Zoll-Eskalation Redebedarf und viele Fragen: - Was wird aus den Wahlversprechen und den Ankündigungen einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren