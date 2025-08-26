HÖRZU

Exklusiv auf hoerzu.de: Corinna Harfouch verlässt den "Tatort" im Frühjahr 2026

Woran starb ein Obdachloser mit Bisspuren? Das ist die Kernfrage im Berliner "Tatort: Gefahrengebiet", den DasErste im Frühjahr 2026 ausstrahlt. Und zugleich der letzte Einsatz für Kriminalhauptkommissarin Susanne Bonard, seit 2023 gespielt von Corinna Harfouch ("Das Parfum"). Nach insgesamt nur fünf Einsätzen verlässt die hochkarätige Schauspielerin den Berliner "Tatort" schon wieder, wie RBB-Sprecherin Ulrike Herr hoerzu.de exklusiv bestätigt: "Sobald es eine Entscheidung über die Nachfolge von Corinna Harfouch gibt, informieren wir darüber. Geplant ist aktuell, dass Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, wie nach dem Ausstieg von Meret Becker einen Fall solo ermittelt. Danach geht es mit neuem:r Partner:in weiter."

Bevor Corinna Harfouch aussteigt, ist sie jedoch, so Ulrike Herr gegenüber hoerzu.de, noch in ihrem vierten und vorletzten Fall, dem "Tatort: Erika Mustermann", im Herbst 2025 zu sehen. Mehr über den Inhalt der beiden letzten Krimis exklusiv auf hoerzu.de

