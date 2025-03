HÖRZU

Die "Tatort"-Sensation des Jahres - exklusiv in HÖRZU: Axel Milberg kann sich eine Rückkehr zum Kieler "Tatort" vorstellen: "Vielleicht sogar als Verbrecher!"

Klaus Borowski, seit 2003 verkörpert von Axel Milberg (68), zählt zu den eigenwilligsten Ermittlern im deutschen TV. Genau das brachte ihm Millionen Fans ein. Doch nach 21 Jahren naht nun sein Abschied. Und der hat es in sich, denn in "Borowski und das Haupt der Medusa" (16.3., 20.15 Uhr, Das Erste) jagt er einen Mörder, den er seit seiner Jugend kennt. Die letzten 6,5 Minuten dieses Falls sind ein großes Geheimnis, das allein Milberg und eine Handvoll Produktionsmitarbeiter kennen. Ob Borowski das Zeitliche segnet oder auf den letzten Metern die große Liebe findet? All das wird erst am Abend der Ausstrahlung geklärt. HÖRZU (EVT: 7.3.) traf Milberg zum Interview über Borowskis letzten Einsatz und erfuhr, unter welchen Umständen er sich eine Rückkehr zum "Tatort" vorstellen könnte.

Axel Milberg ...

... auf die Frage, ob in den letzten, hochgeheimen 6,5 Minuten etwas Krasses passiert:

"Natürlich passiert am Ende etwas ganz Krasses! Aber ich wäre ein Spielverderber, würde ich mehr verraten. Das Ende entspricht meinem Wunsch sehr. Ein Jahr vor Drehbeginn wurde ich gefragt, was mir vorschwebt. Sehr respektvoll. Aber bereits wenig später habe ich meine ersten Ideen wieder verworfen und dem NDR das Gegenteil vorgeschlagen. Dazu brachte der Drehbuchautor Sascha Arango noch mal eine völlig andere Idee ein, die uns alle überrascht hat."

... über den Grund für seinen Ausstieg:

"21 Jahre sind eine lange Zeit in einem Menschenleben. Meine zwei Nachfolgerinnen sind Mitte 30 und Mitte 40. Auf mich warten jetzt sehr coole andere Rollen. Ich will auch endlich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, und es gibt Projekte im Ausland. Kurz nach dem letzten Drehtag für Borowski ging es im Februar 2024 nach Budapest, für Disney+ drehten wir dort eine Serie um den Wiener Kongress. In einem Zelt arbeiteten dort an manchen Tagen 85 zusätzliche Maskenbildner. Solche aufwendigen Drehs waren zu meiner 'Tatort'-Zeit schwierig, die Streamingdienste erwarten, dass sie die Priorität haben."

... auf die Frage, ob er es sich vorstellen kann, als Gaststar in einer anderen "Tatort"-Stadt dabei zu sein:

"Warum nicht? Wenn Drehbuch und Rolle toll sind, nur nichts wiederholen. Vielleicht sogar in Kiel, wo ich viele Jahre Klaus Borowski gespielt habe, dorthin als Verbrecher zurückkehren."

... über die "Tatort"-Reihe:

"Grundsätzlich finde ich, dass der 'Tatort' auf einem sehr hohen Niveau ist. Was mich allerdings manchmal erstaunt ist der Tonfall einiger Kritiker - besonders im Feuilleton. Da wird der "Tatort" oft hochnäsig heruntergemacht, die Feuilletonisten deuten dann an, dass die Autoren und Regisseure, auch die Schauspieler immer nur "Schema F" bedienen. Das Gegenteil ist der Fall! Denn der 'Tatort' hat fast immer eine, moderne Bildsprache, wagt viel Neues, ist meistens durchgehend spannend - und ist insgesamt überraschend unkonventionell."

... TV-Krimis:

"Ehrlich gesagt: es gibt zu viel davon! Mord am Hafen, im Norden, auf Inseln, Halligen, im Gebirge, Nordic Crime, Crime and Nature, Mord in Amsterdam, Marseille und Triest, Venedig schon immer -eigentlich reichen doch die Nachrichten um 20.15 Uhr; dass man sich im Sessel krümmt. Wozu noch mehr Blut und Pathologie-Szenen? Das muss aufhören, es macht traurig. Warum gibt's keine anderen Geschichten? Warum nicht mal etwas, das uns Mut macht? Aber nein, lieber Sadismus und weibliche Opfer, um zu unterhalten. Boah ey, Leute!"

... das überraschende Ende einer weiteren beliebten TV-Reihe:

"2024 haben wir die neunte und letzte Geschichte über die Familie Bundschuh erzählt - 'Familie Bundschuh macht Camping'. Es war nochmal ein großer Spaß, aber jetzt ist es vorbei."

