Exklusiv in HÖRZU: Veronica Ferres über ihren 60. Geburtstag im Juni, "Let's Dance" und Castings: "Natürlich kommt es manchmal vor, dass ich zu Castings gehe - sie sind mein tägliches Brot!"

Sie hat ihre eigene Filmproduktionsfirma, zählt zu Deutschlands populärsten Schauspielerinnen, wurde mit vielen Preisen geehrt - und geht hierzulande trotzdem noch zu Castings. Nur eines von vielen überraschenden Geständnissen, mit denen HÖRZU-Titelstar Veronica Ferres (59) HÖRZU (Funke Mediengruppe, Erstverkaufstag: 21. Februar) beim Interview zu ihrer neuen RTL-Reihe "Alpentod" (Start: 4.3., 20.15 Uhr, RTL) verblüfft hat.

Veronica Ferres über ...

... ihre Rolle in "Alpentod", für die sie ein Casting absolvieren musste:

"Natürlich kommt es manchmal vor, dass ich zu Castings gehe. Bei 'Alpentod' meinte der Produzent, dass er gern mit mir drehen würde. Voraussetzung sei aber, dass er vorher ein "Konstellationscasting" ausprobieren wolle. Dabei steht die Chemie zwischen den Darstellern im Fokus. Ich habe sofort zugesagt. Castings sind mein "tägliches Brot", bei internationalen Sachen habe ich auch ständig welche."

... ihren 60. Geburtstag im Juni und die Frage nach ihrem Glücksempfinden auf einer Skala von 0 bis 10:

"Es gab Herausforderungen und Rückschläge, aber mein Mindset ist sehr stark. Wenn etwas nicht geklappt hat, hatte ich immer die Kraft, sofort wieder das Positive zu sehen. Und was meine Neugier, Offenheit und Kritikfähigkeit betrifft, fühle ich mich immer noch wie 17. Insofern bin ich auf der Skala bei einer 15." Probleme mit dem Älterwerden habe sie nicht. Ferres: "Deshalb kann es auch gut sein, dass ich an meinem Geburtstag auf dem Starnberger See Wasserski fahre, statt mich in einer Location feiern zu lassen."

... ihr größtes Karrierehindernis:

"Sämtliche Steine, die mir zu Beginn meiner Karriere in den Weg gelegt wurden - speziell wegen meiner Körpergröße! Ich wurde oft mit der Begründung abgelehnt: 'Mit deiner Größe wirst du ein Sozialfall, lass es lieber bleiben." Das waren schmerzhafte Rückweisungen, die in mir aber eine gesunde Wut geweckt haben. Ich wollte mich nicht damit abfinden, denn Schauspiel ist für mich nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Ich möchte Menschen daran erinnern, an die Kraft ihrer Träume zu glauben. Wegen ein paar Zentimetern hätte ich mir das nie nehmen lassen. Ich habe nie daran gedacht, alles hinzuschmeißen."

... Dinge, die sie rückblickend anders machen würde:

"Ich hätte gern mehr Kinder. Im nächsten Leben werde ich das umsetzen und eine ganze Fußballmannschaft haben."

... Anfragen von "Let's Dance":

"Tatsächlich werde ich dafür regelmäßig angefragt, sage aber genauso regelmäßig ab. Das ist aus Zeitgründen nicht machbar."

... ihre schönste und schwerste Zeit in fast 60 Lebensjahren:

"Das Schwerste war der plötzliche Tod meiner Mutter 2000, die viel zu jung gestorben ist. Ihr Verlust war ein tiefer Einschnitt in meinem Leben und eine Wunde, die nie ganz heilt. Der schönste Moment war die Geburt meiner Tochter 2001. Meine Mutter ist am 1. August gestorben, und Lilly kam am 14. Juni des darauffolgenden Jahres zur Welt. Ich glaube, dass die beiden in dieser kurzen Zeitspanne noch eine Verbindung hatten. Denn Lilly hat an derselben Stelle wie meine Mutter ein besonderes Muttermal. Deshalb bin ich sicher: Die beiden haben nicht nur äußerlich, sondern auch seelisch sehr vieles gemeinsam."

