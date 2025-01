Stuttgarter Nachrichten: Vor der zweiten Amtszeit Trumps

Stuttgarter Nachrichten

Trump 2.0 wird nicht die Fortsetzung seiner ersten Amtszeit sein. Geändert hat sich die gesellschaftliche Bereitschaft, die autokratischen Tendenzen eines Mannes zu akzeptieren, der aufgrund seiner Rolle beim versuchten Umsturz am 6. Januar 2021 angeklagt wurde. Wie viel größer sie ist, zeigt sich an der Unterwerfung von Tech-Titanen wie Meta-Chef Mark Zuckerberg, oder Apple-CEO Tim Cook. Keiner der Wirtschaftskapitäne wollte bei der ersten Amtseinführung Trumps mit ihm in Verbindung gebracht werden.

Was werden die Trump-Fans denken, wenn sie am Montag Mega-Globalisierer wie Elon Musk in vorderster Reihe sehen? Vermutlich nicht viel. Sie verstehen die Welt lange nicht mehr. Sonst hätten sie sich nie vor den Karren eines Milliardärs spannen lassen. Dessen Breitseiten gegen demokratische Institutionen, unabhängige Justiz und freie Medien haben ihre destruktive Wirkung entfaltet. Sie bedrohen auch andere liberale Gesellschaften. Trumps zweite Vereidigung könnte eine Zeitenwende markieren.

