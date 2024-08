Global AI Summit (GAIN)

Drittes Global Artificial Intelligence Summit angekündigt - GAIN-Summit 2024 soll neueste globale Entwicklungen im Bereich KI erforschen

Führende KI-Experten aus der ganzen Welt werden vom 10. bis 12. September 2024 in Riad, Saudi-Arabien, zur dritten Ausgabe des Global AI Summit (GAIN) zusammenkommen.

Der von der saudischen Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) ausgerichtete GAIN 2024 wird sich mit zentralen Themen wie generativer KI, KI im städtischen Leben und der ethischen Steuerung von KI befassen und eine umfassende Diskussion über die Auswirkungen der Technologie auf Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung gewährleisten.

Die Veranstaltung findet im King Abdul Aziz International Conference Center in Riad statt. Mehr als 300 Redner aus über 100 Ländern, darunter weltweit führende Persönlichkeiten und KI-Spezialisten, werden nicht nur die KI-Diskussion vorantreiben, sondern auch den Weg für internationale Kooperationen ebnen, die globale KI-Initiativen vorantreiben und ethische Innovationen über Grenzen hinweg fördern.

Das Gipfeltreffen bietet hochkarätige Veranstaltungen, darunter eine Debatte über die Zukunft der allgemeinen künstlichen Intelligenz (Artificial General Intelligence, AGI), Podiumsdiskussionen über KI-gestützte Präzisionsmedizin und Workshops über die Rolle der KI bei der nachhaltigen Entwicklung und intelligenten Städten.

Top-Führungskräfte aus dem Silicon Valley und der ganzen Welt, einflussreiche politische Entscheidungsträger und renommierte KI-Forscher, darunter Cristiano Amon, President & CEO von Qualcomm & Incorporated, Professor Simon See, Global Head am Nvidia AI Technology Centre, Antony Cook, Deputy General Counsel bei Microsoft, Nick Studer, President & Chief Executive Officer der Oliver Wyman Group, und Caroline Yap, Global Managing Director bei Google Cloud, werden Diskussionen über die Zukunft der KI-Governance, die ethischen Implikationen der KI und die Rolle der internationalen Zusammenarbeit bei der Nutzung des KI-Potenzials leiten und dabei wichtige Themen wie den ethischen Rahmen und die Auswirkungen der Islamic World AI Charter behandeln.

Die dritte Ausgabe steht unter der Schirmherrschaft Seiner Königlichen Hoheit Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Kronprinz, Premierminister und Vorstandsvorsitzender der saudischen Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (Saudi Data and Artificial Intelligence Authority, SDAIA), und es werden Branchenriesen wie Accenture, Oracle, Dell Technologies, Siemens, Boston Dynamics und Google Cloud teilnehmen.

Seine Exzellenz Dr. Abdullah bin Sharaf Alghamdi, Präsident der Saudi Data & AI Authority (SDAIA), sagte: "Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der die transformative Kraft der KI genutzt werden soll, um die KI unter dem Blickwinkel 'Now, Next, Never' zu erforschen - den aktuellen Stand der KI, ihre zukünftige Entwicklung und die ethischen Überlegungen, die notwendig sind, um eine wünschenswerte Zukunft zu gewährleisten. Eine Zukunft, in der die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit zur vollen Nutzung des Potenzials der KI und zum verantwortungsvollen Umgang mit ihren Auswirkungen noch nie so dringlich war."

Seine Exzellenz Dr. Alghamdi fügte hinzu: "Unter der visionären Führung Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Mohammed bin Salman hat sich Saudi-Arabien verpflichtet, KI-Technologien voranzutreiben, die für die gesamte Menschheit von Nutzen sind. Wir freuen uns darauf, führende Persönlichkeiten und Innovatoren aus der ganzen Welt in Riad begrüßen zu dürfen, um gemeinsam zu evaluieren, wie KI genutzt werden kann, um eine integrativere Zukunft zu schaffen."

GAIN 2024 wird als Katalysator für globale KI-Innovationen dienen und den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, an über 120 interaktiven Sitzungen teilzunehmen, sich mit Branchenpionieren zu vernetzen und zu KI-Kooperationen beizutragen, die während des Gipfels angekündigt werden. Darüber hinaus werden im Rahmen des Summit eine Reihe von Vereinbarungen und Ankündigungen zwischen SDAIA und globalen KI-Technologieriesen unterzeichnet.

