"Schon als Kind hörte ich die Leute sagen, unsere Familie sei verflucht."

Söhne, Brüder, Champions: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson und Stanley Simons spielen vier Brüder in der Verfilmung der bewegenden, wahren Geschichte der Von Erich-Familie. Im Profi-Wrestling der frühen 1980er Jahre steigen die vier Brüder zu Stars auf. Doch der Preis, den sie zahlen, ist hoch.

Die wahre Geschichte der unzertrennlichen Von Erich-Brüder, die in den frühen 1980er Jahren in der hart umkämpften Welt des professionellen Wrestlings Geschichte schreiben. Durch Tragödien und Triumphe, im Schatten ihres herrschsüchtigen Vaters und Trainers, streben die Brüder nach Unsterblichkeit auf der größten Bühne des Sports, die größer ist als das Leben.

Der beeindruckende Cast wird angeführt von Zac Efron ("The Greatest Showman", "A Family Affair") und Jeremy Allen White ("The Bear") als Kevin und Kerry Von Erich. In weiteren Rollen sind Harris Dickinson ("Triangle of Sadness") als David, Maura Tierney ("Beautiful Boy") als Mutter der Von Erich Brüder Doris, Nachwuchsstar Stanley Simons ("Superior") als Mike, Holt McCallany ("Mindhunter") als Vater Fritz von Erich und Lily James ("Yesterday") als Kevins Ehefrau Pam zu sehen. Bei dem mitreißenden Drama führte Sean Durkin ("Dead Ringers", "Martha Marcy May Marlene") Regie und schrieb auch das Drehbuch.

