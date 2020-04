HÖRZU

Repräsentative FORSA-Umfrage für TV DIGITAL: Ulrike Folkerts und Nora Tschirner sind die beliebtesten "Tatort"-Kommissarinnen der Deutschen - gefolgt von Adele Neuhauser

Hamburg (ots)

Zahlreiche Kommissarinnen ermitteln im deutschen TV - doch welche ist die beliebteste? Um das herauszufinden, beauftragte TV DIGITAL (Erstverkaufstag: heute) das Meinungsforschungsinstitut FORSA mit einer repräsentativen Umfrage. Dabei wurden 1006 Befragten ab 14 Jahren Fotos der Ermittlerinnen gezeigt. Möglich waren maximal drei Nennungen. Befragungszeitraum: 18. bis 20 März 2020. Die Ergebnisse: "Die beiden Tatort-Kommissarinnen Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal und Nora Tschirner alias Kira Dorn werden von 16 Prozent der Befragten persönlich am besten befunden", so Marcel Holick von FORSA, "somit mit knappen Vorsprung vor Adele Neuhauser ("Tatort: Wien", 14 Prozent)." Überraschend: Bislang holte Maria Furtwängler ("Tatort: Göttingen") in vergleichbaren Umfragen häufig Platz 1, doch nun landet die bisherige "Queen of Crime" auf Platz 4 (12 Prozent). Auf dem fünften von insgesamt 25 Plätzen steht mit Mariele Millowitsch ("Marie Brand", ZDF, 11 Prozent) die einzige Schauspielerin, die nicht in der "Tatort"-Reihe auftritt.

Nora Tschirner liegt bei den Männern (15 Prozent) und den Westdeutschen (17 Prozent) klar vorn, während die Frauen Ulrike Folkerts (20 Prozent) favorisieren. Auf Platz 1 bei den Ostdeutschen: Adele Neuhauser mit 17 Prozent. Holick: "Vergleichsweise wenige Befragte finden Claudia Michelsen, Dagmar Manzel, Anna Maria Mühe und Margarita Broich persönlich am besten - sie erzielen nur je zwei Prozent." Auch das Alter der Befragten macht einen Unterschied: "Während unter 45-jährige Befragte mit 22 Prozent häufiger als der Durchschnitt angeben, dass sie Nora Tschirners 'Tatort'-Kommissarin am besten finden", so Holick, "finden Befragte ab 60 Jahren mit 12 Prozent häufiger als der Durchschnitt die von Anna Loos dargestellte ZDF-Kommissarin Helen Dorn am besten." Zudem sei auffällig, so FORSA, dass jüngere Befragte unter 30 Jahren überdurchschnittlich oft (42 Prozent) angeben, überhaupt keine der abgebildeten TV-Kommissarinnen zu kennen. Alle Ergebnisse der repräsentativen Meinungsumfrage sowie Zitate nur bei Nennung der Quelle "TV DIGITAL" frei.

Pressekontakt:

Redaktionelle Rückfragen:

Mike Powelz

Leiter der Chefreporter TV Digital

Tel. 040-554472310

mike-powelz@funke-zeitschriften.de

Original-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell